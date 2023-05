Buenos fish and chips para ver la coronación

La coronación de Carlos III como monarca de Reino Unido tras fallecer la Reina Isabel II es un acontecimiento que interesa no sólo a los londisenses. Así que, quien desee seguir la ceremonia desde el mediodía debe hacerlo ante un «brunch», una taza de té o, incluso, organizar un almuerzo al más puro estilo «british». En este último caso, una recomendación es encargar en Embassy (embassy.es) un solomillo Wellington con salsa de trufa. Lo cierto es que es una receta de origen incierto, ya que fue bautizada así en honor al primer duque de Wellington, Arthur Wellesley, que llegó a ser primer ministro de Reino Unido. Sin embargo, también se dice que es de procedencia francesa, ya que hay quienes afirman que nace del «filet de boeuf en croûte». Y, no olviden el tan clásico roast beef, que es un asado de carne, acompañado de verduras. Y, ¿por qué no pedir un buen fish & chips? O ir a degustarlo a The Fish & Chips Shop (thefishandchipsshop.es) tras la emisión. El espacio se sitúa en el 2 de Campoamor y al frente se encuentran los hermanos Majid y Mani Alam, quienes decidieron cambiar la imagen de esta receta tan «british» casi siempre mal tratada: «Sabíamos que traerla a España no iba a ser fácil, ya que se suele considerar comida basura. Lo hemos conseguido usando buena materia prima. La merluza es de Celeiro, la patata, también es gallega y no, las patatas no son congeladas. Es decir, se cortan y se fríen en el momento. Y la fritura es ligera. ¿El secreto? Emplean harina de garbanzo, cerveza, cereales y nada de huevo. Cuenta con delivery, así que en el caso de completar el festín en casa, lo suyo es pedir el fish and chips, como especialidad que es, pero también las bravas de pulpo, el lobster roll y el riquísimo bocata de calamares con mayonesa de chipotle, hecho con pan de Panic y mantequilla ahumada, de rooftop smokehouse.

Otra direccion obligada para perderse es Living in London (livinginlondonshop.es), donde hacerse con los clásicos scones, protagonistas de la merienda perfecta. Recomiendan calentarlos y untarlos de mantequilla, «clotted cream» o de una mermelada. Recomendable es tanto la de naranja amarga y jengibre como la de cuatro cítricos. Hagan hueco a las galletas de mantequilla, de Walkers, con forma de finger’s, de terrier escocés, de nueces y dátiles y de chocolate para degustar con el té y no olvide volver a casa con las conservas de jengibre, de cereza y de frambuesa.

Por otra parte, en Falling Leaves (leavesrestaurant.es) es posible disfrutar del «brunch» pegado a la televisión. Para abrir boca, el bowl de yogurt con granola y fruta, las crêpes de Nutella con fresas y plátano y la tarta de zanahoria. Paladares salados, suya es la tosta de aguacate con salmón, rúcula y aceite de oliva virgen extra y los huevos benedict en pan brioche tostado con salsa holandesa, rúcula y tomate seco. De beber, tras el café, un bellini.

Entre gildas y negronis

1912 Bar Museo, del Palace (marriott.es), es punto de encuentro desde hace más de un siglo tanto de locales como de visitantes. Gusta su estética tan «british» para pedir un Dry Martini ante un legado de 110 años de historia del emblemático hotel. Recuerden que Hemingway recordaba este lugar como su favorito en «The Sun Also Rises» ¿Qué pedir? Una pinta y fish and chips (8 euros), además de unas anchoas con pipirrana y encurtidos, el Palace Club Sándwich y el brownie de chocolate con helado de vainilla. Asimismo, en el Lobby Bar del Gran Hotel Inglés (granhotelingles.com) lo suyo es seguir la ceremonia ante un desfile, que encabezan la gilda, los callos y los mejillones en escabeche. Abren camino al montadito de calamares, a los berberechos, a las patatas bravas y a las croquetas para acompañar al negroni.

THE FISH &

CHIPS SHOP

Dónde: Campoamor, 2

Precio medio:

20 euros

Teléfono: 914 41 86 96

La hora del té

El Relais & Château Heritage cuenta con su «afternoon tea» desde las cuatro, así que resulta el lugar idóneo para comentar la ceremonia ante un té verde «jardín de hadas» para acompañar a los clásicos scones, sándwiches y dulces (40 euros). 52 con una copa de Moët & Chandon.