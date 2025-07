Con motivo del 20º aniversario de Benoît Gouez como Chef de Cave, la Maison Moët & Chandon presentó The Legacy Case, un tributo a la dedicación y la maestría, a la amistad y al paso del tiempo.

The Legacy Case es una edición especial de una maleta de aluminio RIMOWA que contiene siete champagnes de la colección Grand Vintage, desde 1998 hasta 2009, junto con la nueva Collection Impériale Création No. 1. La colección refleja la contribución de Benoît Gouez a la historia de Moët & Chandon, con cada champagne expresando elegancia y savoir-faire.

“Un Chef de Cave es tanto un guardián como un guía”, afirma Gouez, al reflexionar sobre su legado como custodio de la tradición y narrador a través del champagne.

Fiel al espíritu de La vida es mejor cuando se comparte, Benoît Gouez no quiso dejar pasar la oportunidad de elegir esta preciada colección para rendir homenaje a los momentos memorables de Roger Federer. The Legacy Case simboliza el diálogo entre dos perfeccionistas, Benoît Gouez y Roger Federer, unidos por su amistad con Moët & Chandon. Un vínculo que se consolidó en 2012, cuando Federer fue presentado como Embajador Global y amigo de la Maison. Durante estos 13 años, Benoît ha acompañado a Roger en sus logros, grandes y pequeños, compartiendo siempre un espíritu común de alegría y generosidad.

Benoît Gouez habla sobre la intención detrás de The Legacy Case: “Después de seguir la carrera de Roger de cerca y desde la distancia, me siento honrado de crear este homenaje a un amigo y leyenda del tenis. Es especialmente significativo para mí en mi 20º aniversario como Chef de Cave, ya que cada champagne representa años de dedicación. El champagne se elabora con visión a largo plazo. A veces iniciamos cosas que nos trascienden en el tiempo: ese es el verdadero significado del legado.”

Roger Federer añade: “Me siento honrado de ver los momentos de mi vida y mi carrera entrelazados a través de esta colaboración. Moët & Chandon y Benoît siempre me han contagiado su espíritu de celebración y me han cuidado durante mi trayectoria, y esta Legacy Case es una forma especial de reflexionar sobre mi carrera y los recuerdos que hemos creado juntos”. Para celebrar esta ocasión especial, Moët & Chandon tiene el placer de colaborar con RIMOWA, una Maison que encarna la misma búsqueda de la excelencia, compromiso con la artesanía y respeto por el legado. La firma alemana también mantiene una relación extensa con Roger Federer, cuyas maletas RIMOWA han sido compañeras fieles en sus viajes por el mundo. Ambas Maisons han creado The Legacy Case, de la cual se fabricarán solo tres piezas exclusivas, y todos los ingresos obtenidos de su venta se destinarán a la Roger Federer Foundation.

The Legacy Case es una versión a medida del estuche RIMOWA Twelve Bottle, que fusiona la estética icónica de ambas Maisons en una pieza de coleccionista para los amantes del vino. Fabricado en la histórica sede de RIMOWA en Alemania, el estuche está hecho del aluminio estriado característico de la Maison y cuenta con un interior diseñado específicamente para alojar un magnum y siete botellas de champagne.

El diseño incluye elementos de la colección Classic de RIMOWA, como esquinas de aluminio pulido, asas de cuero negro y la etiqueta de equipaje de cuero característica. Pensado tanto para exhibición como para viaje, el estuche incluye un sistema de estabilización con patas bloqueables, interior forrado en microfibra con barras de seguridad para las botellas y dos cerraduras TSA para proteger su valioso contenido.

Desde 1842, Moët & Chandon ha lanzado 77 champagnes vintage y posee una de las colecciones más prestigiosas del mundo, cuidadosamente resguardada en las bodegas ubicadas en Épernay, Francia.

A diferencia de la mayoría de los champagnes, los Grand Vintage Collection se elaboran con uvas de un solo año de cosecha. Cada millésime refleja las cualidades únicas e irrepetibles del clima, las condiciones de cosecha, el rendimiento y la calidad de la uva de ese año.

El Chef de Cave, Benoît Gouez lleva estos elementos a su máxima expresión mediante la mezcla de vinos de las variedades Meunier, Pinot Noir y Chardonnay cosechadas ese año—siempre con savoir-faire, estilo personal, pericia técnica e intuición. “Cada Grand Vintage es una creación original, mi interpretación libre, y completamente única”, explica el Chef de Cave.

LA PERSONALIDAD DEL CÉLEBRE CHEF DE CAVE

Benoît Gouez se unió a Moët & Chandon en 1998 con un título en ingeniería agrícola, y en 2005 asumió el rol de Chef de Cave. Es un experto apasionado con una sensibilidad innata para su oficio. Su entusiasmo y conocimiento son contagiosos, al igual que su deseo de compartir las sutilezas del rico terroir de Champagne con el mundo.

Entre sus muchos logros durante sus 20 años al frente de la identidad y la innovación de Moët & Chandon, Collection Impériale Création No. 1 se proclama como un hito, donde el chef de cave ha perfeccionado el arte de mezclar únicamente los mejores años vintage en un solo champagne. Benoît se mantiene humilde ante la naturaleza y el savoir-faire heredado y sigue en búsqueda de la excelencia enológica.

Ofreciendo una muestra de momentos excepcionales capturados en el tiempo, The Legacy Case demuestra cómo los logros individuales se combinan para contar una historia que, como todo lo bueno, siempre es mejor cuando se comparte.

Disponible a través de LVMH Private Sales por un precio de 80.000 €, estas tres Legacy Cases son piezas únicas que representan una oportunidad irrepetible para coleccionistas de Moët & Chandon o apasionados del tenis. (Más información en la web de Moët & Chandon)

Todos los ingresos obtenidos se destinarán a la Roger Federer Foundation, en consonancia con el espíritu de generosidad que define a la Maison.