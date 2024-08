¿Cuáles son los destinos con sabor de Elena Arzak? El Hotel Restaurante Karlos Arguiñano y Balearri, en la playa de Malkorbe

Digna hija de su padre, Elena es una mujer trabajadora, tenaz e incansable, pero también súper cercana. Ha tomado las riendas del restaurante, que le ha ido cediendo ese «niño grande», que es Juan Mari Arzak, el templo donostiarra con tres estrellas Michelin y miembro de Relais Château en el que nada es evidente y su culinaria evoluciona hacia una aparente sencillez con complejidad.

Para lograrlo, emplea las materias primas de temporada y cercanía para mantener la economía circular y el contacto de tú a tú con los productores: «Es lo que nos asegura unos ingredientes de una calidad y una frescura increíbles, ya que aquí puedes comprar al día. De esta manera, no desperdiciamos alimentos», dice la cocinera, quien apuesta por llevar a la mesa su filosofía de trabajo de un modo personalizado, actualizado y contemporáneo. Es decir, prepara al día una culinaria de experiencia y evolución con un sello muy marcado, pero siempre mirando las tendencias y los hábitos de los comensales: «Me gusta que Arzak posea su propio estilo en el que el peso de los reconocimientos esté ahí siempre dejando entrever que el comensal acude a un local alegre, porque aquí se viene a pasarlo bien», añade.

Arzak Txipi. Cedida

Chiringuito con alma

A diario, son cincuenta y cinco los clientes que ocupan el comedor, atendidos por un equipo de otros cincuenta y cinco profesionales, quienes degustan platos como el chicharro en ristra de tomates y melocotón, una receta con mucho sabor, el bonito con hélices de cebolla y la estampa de cocochas de merluza, una elaboración emblemática: «Lo más importante es el producto, el sabor y cómo está conseguido. La estética ayuda a tener una predisposición positiva hacia el bocado», aclara quien solo conoce el verano trabajando: «Me gusta pasarlo en San Sebastián y disfrutar de todo lo que ofrece la ciudad. Es decir, ir de pinchos, acudir a los festivales de música y escaparme a pueblos cercanos».

Cierto es que en el País Vasco existe una infinidad de opciones en cuanto a espacios se refiere y Gambara siempre es una apuesta segura, donde Elena no prescinde de las gildas y de la tartaleta de changurro. Los pinchos que le apasionan son aquellos que llevan bonito y si son creativos y sorprenden, mejor. Bien es sabido que su oficio llega a ser intenso y estresante, así que cuando necesita paz, se refugia en el Café de la Concha, donde es posible comer en un horario «non stop» ante unas vistas impresionantes. La escapada a Zarautz siempre la tiene en mente por eso de visitar a Karlos Arguiñano. También a Getaria para disfrutar de la propuesta y las vistas de Balearri. En la playa de Malkorbe, las especialidades son la sopa de pescado, las croquetas y el pescado gastaka, que se saborean con el mar de fondo por un lado y el casco antiguo por otro, además del rodaballo, la raya, el rape y el besugo a la parrilla para armonizar con un txakoli. Con una calidad-precio maravillosa, «el espacio no ha perdido el alma de chiringuito. Me gusta porque estás en la misma playa», concluye mientras detalla el precio del menú degustación de Arzak, que es de 280 euros, con el diez por ciento de IVA incluido y bebidas aparte. A la propuesta con vinos, hay que sumar los 185 de la armonía. Y, por último, el menú a la carta son 250 euros con impuestos.

►Dónde: Avda. Alcalde Elósegui, 273. San Sebastián.

►Cierre : domingo y lunes, salvo excepciones.

►943 27 84 65

arzak.es