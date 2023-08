Estos son los 10 alimentos caducados que se pueden comer

En muchos casos, la fecha de caducidad es orientativa. Pues hay algunos productos que pierden sabor, olor o que pueden llegar a endurecerse. Por estas razones, desde la fábrica le ponen una fecha de consumo límite para que el consumidor no pueda realizar ninguna queja contra la empresa. Sin embargo, son productos que se pueden comer debido a que no presentan ningún "peligro para el consumidor", tal y como recoge la OCU.

No obstante, no ocurre con todos los productos. Por ello hay que saber cuáles sí se pueden comer después de que su fecha de caducidad haya pasado y cuáles no. Por ejemplo, comer 'productos frescos' ya pasados como la carne o el pescado pueden suponer un riesgo para la salud, "incluso antes de la fecha de caducidad si los alimentos no se han conservado a temperaturas adecuadas", recoge la OCU. Sin embargo, sí se puede consumir (después de la fecha de caducidad) otros alimentos como pasta, arroz o legumbres.

Estos son los 10 alimentos que se pueden comer aunque su fecha de caducidad haya vencido

Antes de enumerar cuáles son, la OCU advierte de que en primer lugar hay que ser conscientes de que estos alimentos hayan podido perder aroma, sabor, textura e incluso que puede que hayan cambiado algo de color, como que estén oscurecidos u oxidados. Además, añade que estos productos solo son consumibles (después de la fecha de caducidad) si están cerrados. Pues si están abiertos no recomiendan comerlos.

Por tanto, y según recoge la OCU, los yogures, el pan de molde, las patatas fritas, los frutos secos, los bollos, las galletas, los refrescos, el alcohol, la pasta, el arroz, las legumbres, la mermelada, la mantequilla, los embutidos, los quesos curados, las sopas, las salsas de sobre y el tomate frito sí se pueden consumir después de que haya vencido su fecha de caducidad.

A esta lista de productos se le añaden aquellos considerados como 'no perecederos'. Alimentos que no tienen fecha de caducidad ni fecha de consumo preferente, tal y como explica la OCU. Algunos de ellos son las frutas y las hortalizas, el pan, el vinagre, la sal, el azúcar y los chicles.

La Organización de Consumidores y Usuarios también hace un apunte sobre las bebidas alcohólicas. Pues ellos creen que hay algunas bebidas que sí deberían llevar fecha de consumo preferente. Como por ejemplo, los vinos: "Lejos de mejorar, se estropean con el tiempo y aunque no suponga un riesgo para la salud, merma mucho la calidad del producto".

Sobre la fruta y la verdura, la OCU también advierte de que hay que tener en cuenta "el aspecto, el sabor, la textura y el olor" para saber si el producto está en buen estado o no. Para ellos, en este caso, "el paladar es el mejor juez".