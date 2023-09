Koi Pla, la receta tailandesa que mata a miles de personas cada año

La comida tailandesa se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en una de las cocinas más populares del mundo. De hecho, hay muy pocos lugares en el mundo a los que no haya llegado la mágica combinación de dulce, picante y ácido de la gastronomía tailandesa. Además, dentro de la cocina tradicional de este país del sudeste asiático podemos encontrar recetas para los paladares más aventureros, pudiendo degustar gusanos, saltamontes, grillos y hasta doscientas especies de insectos que se incluyen en el recetario tradicional tailandés.

No obstante, hay un plato en particular que no recomendamos degustar bajo ningún concepto. Se trata del Koi Pla, que es una receta tradicional tailandesa consistente en pescado crudo y picado, hierbas aromáticas, zumo de lima y hormigas rojas vivas. Aunque suene contraintuitivo, lo peligroso de este plato no son las hormigas, sino el pescado. Este pescado crudo a menudo contiene un parásito peligroso que se aloja en el cuerpo y puede provocar la aparición de un tipo de cáncer muy agresivo.

Una tradición que sería mejor abandonar

El parásito de este pescado puede encontrarse otros países de la región, como Taiwán, China y Japón. Sin embargo, es especialmente mortífero en las aguas de la cuenca delMekong. Tristemente, la acidez de los cítricos con los que se condimenta el Koi Pla no es suficiente para matarlo. Así que, basta con probar una sola vez la receta para que el parásito entre en el cuerpo y se asiente en el hígado.

Una vez ingerido, puede vivir durante años en el hígado del individuo, sin hacerse de notar. Pero llega un momento en el que el parásito acaba causando una inflamación del hígado que -muy a menudo- degenera en cáncer. Concretamente, produce colangiocarcinoma hepático o cáncer de vías biliares, que es una enfermedad extremadamente silenciosa y que, si no se detecta a tiempo, la posibilidad de supervivencia es notablemente baja, sobre todo en las zonas más humildes de Tailandia, donde el Koi Pla es tradicional y donde el acceso a la asistencia sanitaria es bastante limitado.

Posiblemente, la persona más implicada con el problema del Koi Pla es el cirujano hepático Narong Khuntikeo. Sus padres fallecieron después de consumir este plato tradicional. Esta tragedia le empujo a estudiar medicina y volcarse en salvar a sus compatriotas de esta terrible enfermedad que produce la muerte de 20.000 tailandeses al año.

De acuerdo con las investigaciones del doctor Khuntikeo, que incluye a especialistas e investigadores en varios campos, hasta un 80% de la población de la región de Isán, al noreste de Tailandia, había ingerido el parásito. Los científicos han realizado un seguimiento sobre la evolución de la enfermedad durante años en esta región, donde la tradición está muy implantada, y descubrieron que, del total de personas que habían ingerido el parásito, casi un tercio mostraba función hepática alterada y un cuarto empezaba a sufrir los primeros síntomas del cáncer.

El gobierno de Tailandia ha implantado varios programas educativos para enseñarle a los niños a evitar el pescado crudo y a mantener las condiciones mínimas de seguridad alimentaria... y parece que están contentos con los resultados conseguidos con los más jóvenes. Sin embargo, los mayores son más reticentes. El Koi Pla es una receta con un fuerte carácter folclórico y tradicional, por lo que hay muchas personas que se resisten al cambio.