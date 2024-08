Los Marinos José, un destino con sabor, regentado por Pablo Sñanchez en Fuengirola, en el que probar las gambetas cristal

Hemos puesto rumbo a Fuengirola y el motivo es claro: sentarnos en una de las mesas del templo del pescado y el marisco que es Los Marinos José tras el profundo lavado de cara que muestra el local.Regentado por la familia Sánchez desde hace 40 años, hemos de recordar que ha sido nombrado hace unas semanas como el mejor restaurante casual europeo, según la guía Opinionated About Dining (OAD).

Nosotros charlamos con Pablo, quien nos confirma que el secreto del éxito de este concepto no es otro que escoger los mejores productos del mar con todo el mimo y someterlos a la cocción precisa. Podría parecer simple, sí, pero nada más lejos de la realidad. Entre su propuesta, destacan los boquerones en vinagre o fritos, ¿por qué no? las coquinas, las gambas, un salmonete tan espectacular como la mejor gallineta, el mero negro y las cigalas: «Hoy tengo un poquito de todo. Esta es la base, es como ir a un kiosco y no encontrar pipas», declara feliz tras la reapertura del restaurante en el que, tras la obra, el 80 por ciento de los pescados los elaboran a la brasa. Por ella pasan a diario desde sublimes rodaballos a doradas, urtas, lubinas y virreyes: «Los comensales al entrar lo primero que ven son las brasas». Situado al final del paseo marítimo, Pablo pertenece a la segunda generación de quienes saben cómo rendir culto al producto. El manjar por excelencia es la gallineta frita sí, pero otras joyas son el borriquete y el lenguado, que aquí también los elaboran fritos y en tacos, para así disfrutar semejantes piezas sin espinas, las gambetas cristal fritas, el centollo con el jugo de su cabeza con manzanilla pasada y el sashimi de salmonete espetado. ¿De beber? Déjese aconsejar, porque entre las 800 referencias, que componen la carta, cerca de 80 son de champagne, ya que es lo que más demanda la gente junto al vino blanco: «Me encantan los vinos de Marco de Jerez y el oloroso El Maestro Sierra me gusta muchísimo». Tomamos nota.

Los Marinos José. Cedida

Los espetos, en El Saladero

Justo al lado, el chiringuito Oasis es imbatible para tomar en la misma playa una cerveza en un vaso helado con unas coquinas y unos boquerones. Asimismo, Pablo es buen amigo de Álvaro Arbeloa, responsable de que seamos clientes habituales de la sede madrileña de Ta-Kumi, hermana pequeña de las de Málaga y Marbella. Referente de la cocina nipona, que los ingredientes son exquisitos no hace falta ni mencionarlo. Tampoco, la inmejorable atención del equipo de sala, que invita a repetir la experiencia. Pablo menciona los nigiris como su bocado preferido, ya sea de ventresca de atún o de pez mantequilla, para armonizar con un sake o con unas burbujas, pero sepan que el sashimi de carabinero con su cabeza asada es una delicia de las que se recuerdan, lo mismo que el bacalao negro con miso, tirabeques y shimejis y la ternera japonesa a la robata con wasabi fresco y chips de ajo. Para rendir tributo al arte de tapear, acostumbra a ir a El Callejón, en Los Boliches, un tabanco en el que pedir una de ostras, otra de gambas cocidas y los flamenquines. No se olviden de los chicharrones para armonizar siempre con un vino del Marco de Jerez. ¿Dónde comer un buen espeto? Preguntamos. Sin dudarlo, menciona el chiringuito El Saladero, en la Caleta de Vélez (Málaga), donde más allá de las sardinas nos anima a saborear el salmonete, la gallineta o el cabracho.

►Dónde: Paseo Marítimo Rey de España, 161. Fuengirola.

►Precio medio: desde 100 euros.

►952 66 10 12.

losmarinosjose.com