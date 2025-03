Raimat amplía su gama de vinos sin alcohol con Raimat Zero Tinto

La bodega Raimat (D.O. Costers del Segre, Lleida) presenta su primer vino tinto sin alcohol, que completa la línea Raimat Zero, de la que ya formaban parte un blanco y un rosado. De este modo, la marca leridana se suma a la tendencia creciente de ofrecer vinos desalcoholizados para aquellos consumidores que no quieren o no pueden tomar alcohol. Los cero siguen exactamente el mismo proceso de elaboración de los vinos de Raimat y, al final, se les somete a un proceso para extraer el alcohol sin perder las características organolépticas ni añadir aromas.

Raimat Zero es un vino desalcoholizado que se elabora igual que el tradicional -mediante fermentación y vinificación-, y después se desalcoholiza. Tras la vinificación, Raimat Zero se somete a un innovador proceso de destilación que elimina únicamente el alcohol y preserva los componentes aromáticos originales del vino. Este proceso reduce la graduación del contenido a menos del 0,5%, lo cual permite su clasificación como no alcohólico sin sacrificar la textura, el sabor o el aroma, y sin necesidad de añadir ningún aditivo aromático.

Raimat Zero Tinto, elaborado con garnacha y syrah, desprende aromas de frutos rojos, combinados con un ligero fondo tostado, acompañados por sutiles notas de frutos negros y también de hierbas mediterráneas. Fresco y ligero, puede servirse algo frío en verano para maridar con ensaladas, carnes, pastas e incluso pescados al horno.

Con las viñas certificadas como 100% ecológicas, Raimat es, desde hace décadas, un referente en sostenibilidad en el sector vitivinícola de todo el Estado y aplica múltiples medidas para mitigar el impacto medioambiental de la bodega. En las viñas, se practica la cultura regenerativa y se aplican medidas innovadoras como el mulching, que consiste en depositar materia vegetal u otro material triturado (cáscaras de nueces o almendras, por ejemplo) bajo las cepas para evitar la evaporación del agua en el suelo y ayudar a la oxigenación, actuando de parasol. También se utilizan cubiertas vegetales en el suelo para contribuir a regenerarlo, fijarlo, reducir la erosión y mejorar la infiltración del agua de lluvia.

PVP rec.: 8,95 €