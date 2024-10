Restaurante lisboeta “JNcQUOI Asia”, viajando con el paladar

Cuando mencionamos el verbo viajar, entendido como “trasladarse de un lugar a otro, generalmente distante”, por regla general lo asociamos con la utilización de un medio de locomoción.

Todos sabemos que viajar proporciona multitud de experiencias satisfactorias, aporta novedades, aumenta nuestros conocimientos y, entre otros muchos beneficios, desarrolla la creatividad.

Sin embargo, ¿qué les parecería acercarnos a Asia sin salir de Lisboa? Ésta es la inmejorable propuesta del emblemático restaurante “JNcQUOI Asia” (www.jncquoi.com), situado en la céntrica avenida de la Libertad de la capital portuguesa.

Un atrayente viaje culinario que nos transportará, gracias a impecables elaboraciones degustadas en un entorno único, a muchos territorios de Oriente donde los portugueses tuvieron una vinculación histórica muy especial a lo largo varios siglos.

La ruta marítima hacia la India, rodeando África, fue obra de los grandes navegantes portugueses “JNcQUOI Asia”

En cierta forma, dos de mis grandes aficiones (la historia de Portugal y la gastronomía) se fusionan en “JNcQUOI Asia” a las mil maravillas.

La entrada al restaurante es, por si misma, una declaración de intenciones sobre lo que vamos a encontrar. Un gran azulejo, que cubre una de las paredes, detalla las “Rotas gastronómicas dos descobrimentos portugueses” con indicación de aquellos productos llevados al mayor de los continentes y los traídos por este país durante una de las épocas más gloriosas y fascinantes de su historia.

Así pues, ¿se atreven a disfrutar, con los más altos estándares de calidad, de lo mejor de la comida india, china, thai o japonesa en un mismo restaurante?

Esto es “JNcQUOI Asia”. Una propuesta irresistible donde, antes de empezar a comer, no podemos dejar de mirar entusiasmados a nuestro alrededor para captar lo que ante nuestros ojos se presenta. Incluso debemos echar un vistazo hacia arriba donde el esqueleto dorado de un gran dragón parece custodiar impasible cuanto, bajo sus “restos óseos”, ocurre.

La mucha luminosidad y el colorido, especialmente tonalidades rojas y doradas, son detalles decorativos que el comensal advierte nada más entrar “JNcQUOI Asia”

Diferentes ambientes con cocinas a la vista, en el que se incluye una preciosa terraza al aire libre (con una pagoda, carteles, luces de neón y mucha vegetación), se ensamblan a la perfección para deleite del comensal.

Instantánea de uno de los rincones de la terraza “JNcQUOI Asia”

Todo está pensado y estudiado; nada se deja al azar. Así debe ser si se quiere lograr la excelencia en todos los aspectos (servicio, atención, separación de las mesas, emplatados, calidad del producto, .... )

Imposible no admirar el impecable trabajo arquitectónico y decorativo que ha conseguido crear ambientes tan diferentes en un mismo local en el que la necesaria luminosidad de su espacio central se debe a una gran claraboya.

Si a todo ello le unimos un insuperable y profesional servicio, no queda más que sentarnos a disfrutar la cocina asiática que más nos guste o, por qué no, a viajar con diferentes platos a través de varias gastronomías orientales en un cosmopolita restaurante, referencia en Lisboa, ciertamente acogedor.

Sin duda, la escenografía perfecta para que estas cocinas brinden la mejor representación gastronómica.

Imposible no dedicar un tiempo, antes de empezar a comer, a disfrutar de la decoración de este singular restaurante “JNcQUOI Asia”

“Tataki de salmão braseado com molho de karashi su miso”, “Uramaki de salmão, camarão, abacate e sésamo”, “Dim Sum de camarão e castanha d’água”, “Pappadums assados no forno tandoori, chutney de manga e especiarias”, “Tempura de camarão com maionese de chilli”, “Salada de batata e grão de bico indiana com molhos de iogurte, tamarindo e menta”, “Pampo grelhado ao estilo Malai tikka com arroz basmati”, “Caril de vaca com amendoins, cominhos, batata doce e arroz jasmim”, “Pão Naan com chilli e manteiga”, “Arroz Indonésio salteado com frango, camarão e ovo estrelado” o “Noodles de arroz salteados, lombo de novilho, cebola, cebolete, rebentos de feijão mungo e enoki crocante”, son sólo algunas de las opciones de una carta variada, amplia y de calidad a la que hay que unir una muy buena selección de vinos, acorde con la magnífica bodega del restaurante.

El comensal, con seguridad, apreciará las originales presentaciones y los apetitosos emplatados. JNarro

Por cierto, si el lector es aficionado a los cócteles, nada como disfrutar de los que preparan en su bar Ganda.

Un curioso nombre que tiene también mucho que ver con la historia de Portugal, pues fue así como se le llamó al primer rinoceronte que llegó a suelo europeo. Por aquel entonces, toda una novedad en la corte portuguesa.

Fue tal el revuelo y la admiración que originó este desconocido animal que el rey decidió regalárselo al Papa León X, aunque murió durante el viaje a Roma.

Bar Ganda, un espacio ideal para tomar una copa o un cóctel “JNcQUOI Asia”

Digamos que, en este reportaje, a modo de paralelismo con un regalo, el presente queda envuelto con todo lo que acabo de escribir.

Lo importante es el interior que, en este caso, serán esos inolvidables momentos de disfrute de unas gastronomías asiáticas que, seguro, encantarán al comensal.

Abran pues este regalo, saboreen esos platos en buena compañía y sientan el innegable privilegio que supone comer en un lugar tan especial.

No solo les gustará, repetirán.