Aramís Fuster ya predijo la pandemia del coronavirus

Ha sido el actor y director de ‘Paquita Salas’, Javier Calvo, el encargado de sacar a la luz el vídeo en el que Aramis Fuster predijo la pandemia del coronavirus. El vídeo en cuestión se remonta a 2009, al programa vespertino presentado por Cristina Lasvignes, Víctor Sandoval e Isabel Rábago; ‘Tal cual lo contamos’, al que fue invitada la vidente. Entonces, Aramís hacía la siguiente predicción ante los espectadores: “He viajado en el tiempo y va a haber una hecatombe importante a nivel mundial”.

Una predicción que se ha hecho realidad este 2020, pero no contenta con esto, Fuster advertía lo siguiente a la población: “España es uno de los países, por no decir el país, que aunque es muy pequeño, se genera tantísima energía negativa que, no diré que vaya a tener la culpa, pero sí va a contribuir en un 95%”.

Las palabras de la máxima autoridad mundial en ocultismo suenan proféticas teniendo en cuenta la situación que está viviendo España ante la crisis del coronavirus, uno de los países más afectados por la pandemia que ya roza los 50.000 infectados y supera en número de fallecidos a China con casi 3.500.