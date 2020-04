Adara Molinero, tras su ruptura con Gianmarco: “Es malo, ha mentido a todos”

La ex concursante de Gran Hermano al fin se ha pronunciado sobre su ruptura con el italiano, y lo ha hecho en exclusiva para la revista Lecturas. “¡Estoy destrozadísima, desesperada, no me lo merezco! He llorado muchísimo. Estoy muy decepcionada con él. Me va a costar mucho asimilar esto”, confiesa la joven.

Hace tan solo un mes y medio que la pareja decidía comenzar a vivir su relación de manera oficial, tras pasar ambos por el reality ‘El tiempo de descuento’, que ganó Gianmarco. Una relación con numerosas idas y venidas debido a los celos de ambos, pero que parecía que se había estabilizado durante la cuarentena, y es que la pareja decidió confinarse juntos. “Estábamos muy bien”, cuenta Adara. Pero tal y como confesó Gianmarco en su Instagram, decidió acabar con la relación tras ver cómo su novia flirteaba con otra persona. “Un día vio en mi móvil una conversación de amigos, siempre en tono de broma, que tuve con Rodri (‘GH 17’). Cuando nos despedimos me dijo: ‘A ver si nos vemos’, la típica frase que se dice. Le respondí que sí, que nos veríamos: ‘Un besito, ciao’. Gianmarco leyó eso y se enfadó”, revela la joven.

“Le pedí mil disculpas, no he hecho nada malo, que quede clarisímo”, aclara, al mismo tiempo que asegura que “no tenía ninguna intención de quedar con Rodri”. Según cuenta Adara, aquel día arreglaron este asunto e hicieron las paces "haciendo el amor tres veces”. “Fue como una reconciliación. Lo hicimos con más pasión que nunca”, cuenta en Lecturas.

Pero esta repentina huída a Bolonia de Gianmarco tiene desconcertada a la joven, ya que no entiende cuál es el verdadero motivo: "Es todo raro. Primero me dice que se va porque su familia tiene un problema. Yo estaba súper asustada. Y luego pone en redes que se va porque le he sido infiel. Es muy fuerte. Un día me desperté y había hecho las maletas. Desapareció”, confiesa Adara muy dolida.