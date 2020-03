La odisea de Gianmarco Onestini para llegar a Italia tras romper con Adara

Tras poner punto y final a su historia de amor, el exconcursante de ‘GH’ ha conseguido regresar a Italia, dónde permanece en un hotel a la espera de reunirse con su familia en Bolonia. Durante el viaje, que ha durado 36 horas ante la dificultad de encontrar un vuelo a Italia, ha cargado contra Adara respondiendo a las palabras de su ex novia en las redes sociales, en las que aseguraba que estaba destrozada por la ruptura con Gianmarco.

A través de sus “stories” de Instagram, el italiano ha estallado duramente contra la ganadora de “Gran Hermano”. “Además de traicionarme a mí, estás intentando traicionar a la gente. Qué cosa tan triste. Los mensajes en los que coqueteas con otro hombre los vi con mis propios ojos. ¿Ahora tienes que fingir que estás triste? Déjate consolar por ese niño al que escribiste”, ha publicado, dejando claro a su ex que no está dispuesto a que manipule la situación que ha provocado el fin de la relación.

Además, el ganador de “El tiempo del descuento” ha dado más detalles de cómo descubrió la supuesta traición de la modelo: “Estoy mal. Mi confianza y mi amor han sido traicionados una vez más. Leí los mensajes con mis propios ojos desde su teléfono, donde coqueteó con otro chico e incluso lo invitó a su casa. Qué mal, traicionado por la persona a la que le había entregado mi corazón”.

Gianmarco, muy asustado por la pandemia, ha tenido que dormir en Barajas dónde tuvo que esperar más de treinta horas para volar a Italia.

Con mascarilla y guantes, el italiano ha tenido que esperar más de treinta horas, para conseguir un vuelo en el aeropuerto de Barajas que le permitiera regresar con los suyos. Durante su odisea en el aeropuerto, el italiano ha estado informando a sus seguidores de las dificultades que se ha encontrado para regresar a Italia. “Estoy solo. He estado viajando desde ayer y todavía no se sabe cuándo llegaré. Tengo miedo, miedo del coronavirus. Es un momento muy difícil para mí. Espero que termine pronto”-decía preocupado.

Finalmente, el italiano ha conseguido llegar finalmente a Italia tras un complicado viaje en el que ha podido sentir el miedo de la gente y que ha relatado a sus seguidores. Tal y como el mismo ha contado, ha sido muy difícil llegar a su ciudad natal. El joven ha tenido que viajar durante más de 36 horas y ha tenido que dormir durante la noche en el aeropuerto. “El miedo se veía en los ojos de la gente”, confesaba Gianmarco muy preocupado por la situación que se vive tanto en España como en su país, los dos mayores focos en Europa del Coronavirus.

“He estado un día entero en el aeropuerto, con guantes y mascarilla, todos lejos de todos y el miedo se veía en los ojos de la gente. Luego finalmente llego a Roma a las tres de la mañana. Los controles de los médicos y luego al hotel. Ha sido una pesadilla, 36 horas de viaje pero finalmente por la tarde he llegado a casa. Hubiera evitado toda esta agonía pero como todos sabéis he sido obligado a irme. Estoy destruido pero volveremos a estar bien”.

Decidió regresar a Italia tras descubrir que Adara flirteaba con otros chicos, entre otros, Rodri, ex de Bea.

La sorprendente ruptura entre Gianmarco y Adara se produjo el pasado viernes 27 de marzo. Fue el italiano quién anunció a sus seguidores, a través de sus redes sociales, que había roto con Adara porque “flirteaba con otros chicos”. Ante lo que él consideraba una falta de respeto grave decidió tomar la decisión de regresar a Italia con su familia, a pesar de las dificultades que entrañaba el viaje debido a la pandemia provocada por el Coronavirus.

"Quiero decir que yo me voy porque han salido mensajes de Adara que flirteaba con otros chicos-argumentó el atractivo italiano- En particular con otro chico, que se estaba organizando para quedar y verse con él. Yo, que he luchado muchísimo para estar con ella. He dejado a toda mi familia y amigos para estar con ella. Descubrir estas cosas me duele mucho porque creo que no me lo merezco después de todo lo que hecho. Las faltas de respeto en una relación son muy graves y esto es muy grave. Necesito un poquito de tiempo. Mi familia me necesita por lo tanto vuelto a casa”.