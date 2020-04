Álex González aclara porqué se saltó el confinamiento junto a su pareja

Hace tan solo unos días, saltó la noticia de que Álex González y Blanca Bleis, se habían saltado las normas del confinamiento obligatorio. Al parecer habían pillado a la pareja paseando a su perrito sin medidas de protección, como guantes y mascarilla, ni tampoco mantuvieron la distancia de seguridad recomendada. Todo lo contrario, la pareja mostró un cercano contacto en todo momento. Pero el actor ha querido aclarar la polémica esta misma tarde en un directo de Instagram junto a su amigo Jesús Calleja.

“Es verdad que me pillaron, pero estuve tres días desde que se decretó el estado de alarma, que no sabía bien qué se podía hacer o no”, ha aclarado Álex, “pero llevo tres semanas encerrado como todos, las fotos que salieron son del principio. Me ha dado rabia porque no fue el dia 31 como se publicó, sino el 15 o 16 de marzo". “No eximo mi culpa, es mi responsabilidad”, ha dicho el actor.

Álex ha confesado que entiende a la gente que se haya enfadado con la noticia porque él también está muy concienciado con la causa y en caso de ser multado por ello, aclara: “en ese caso, pago la multa feliz porque es mi responsabilidad, pero el paparazzi que nos sacó las fotos también debería”, ha dicho en un tono cordial y sin querer entrar en guerras con la prensa.

Tras haber aclarado la polémica sobre el confinamiento, Jesús Calleja ha pedido al actor que enseñe oficialmente a su novia a través de Instagram “para que la conozcan todos los seguidores”. Aunque nervioso, Álex ha accedido, pero Blanca, que estaba haciendo deporte, no ha querido mostrarse en público. Y es que pese a haber hecho oficial su noviazgo, la pareja todavía no aparecen juntos en sus redes sociales. Pero tal y como ha contado el actor, ambos están pasando la cuarentena juntos y con mucho ánimo, siguiendo una rutina y tratando de hacer ejercicio como yoga, para sobrellevar de la mejor manera posible esta difícil situación, y poder retomar próximamente la serie ‘Tres caminos’, en la que se encontraba rodando.