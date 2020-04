Miranda Makaroff la lía tras publicar su opinión sobre las vacunas: “Fuck vaccines”

Hace dos semanas la influencer subió una publicación a su cuenta de Instagram en la que hablaba sobre el coronavirus como “un virus de laboratorio” y la importancia de mantenerse zen para “evitar una bajada de defensas”. Ante la incansable búsqueda de una vacuna por parte de los científicos de todo el mundo para acabar con esta pandemia, Miranda Makaroff se ha querido posicionar al respecto y ha querido dar su opinión sobre el funcionamiento del sistema inmunológico. Un story que le ha hecho convertirse en trending topic en Twitter.

“Lo voy a decir porque me da la gana. Que vengan los haters a decirme que no, me la pela todo. Si de pequeños nos enseñaran a sacar el poder que tenemos dentro, que es mazo, y nos enseñaran a cómo gestionar nuestro sistema inmunológico y a curarnos... Si nos enseñaran a gestionar nuestras células con la mente, no necesitaríamos ni vacunas ni medicinas ni nada. Pero como la gente no sabe, y seguramente yo tampoco lo sé y tampoco me lo han enseñado, pero me encantaría saberlo. Yo creo que ese es el futuro, o sea, fuck vaccines y fuck cualquier cosa que venga del exterior. Nosotros desde dentro podemos, pero no sabemos cómo", ha dicho Miranda en su Instagram.

La ignorancia y la estulticia llevada a cotas jamás vistas.

'Fuck vaccines' dice la influencer iluminada sin despeinarse... pic.twitter.com/ITRUzY74UP — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) April 5, 2020

Unas polémicas palabras que llegan en un momento delicado debido a la búsqueda de la cura contra el coronavirus, y por las que la actriz ha recibido numerosas críticas en las redes sociales que la tildan de “ignorante” o “peligro social”.