La conmovedora carta de amor de Mireille Darc que Alain Delon llevó siempre con él

La historia de amor de Alain Delon, fallecido hace un año, y Mireille Darc, siete años antes que él, es una de las más icónicas e intensas del cine francés. Se conocieron en 1968 en el plató de la película “Jeff” y enseguida su relación pasó a ser uno de esos romances legendarios que nadie podría interpretar mejor que estos dos actores de culto.

La fallecida actriz, Mireille Darc, junto a su marido, Alain Delon. larazon

Duró casi quince años y tuvo como escenario París, la ciudad del amor por excelencia. La química tuvo un genuino reflejo en películas como "Borsalino", en 1970. Delon y Darc interpretaban a una pareja envuelta en intrigas criminales en la Marsella de los años 30. La revista "París Match" ha rescatado ahora la conmovedora carta de amor de Mireille a Alain, una misiva de la que nunca se pudo desprender el actor.

"Mi amor -escribió la actriz-, son las 3 de la mañana y no puedo dormir. Pienso en ti, a quien le cuesta tanto vivir. Tengo la impresión de que donde quiera que estés, te sientes mal. Me gustaría compartirte un poco de mi filosofía. Sabes, no somos nada. Si piensas en lo que representas en la inmensidad, quizás entonces vivas un poco más para ti. ¿Por qué apegarse a los detalles de la vida, por pequeños que sean, en comparación con los problemas importantes de la existencia misma? No estás aquí para siempre. Y una vez que te vas, la vida continúa”.

En el párrafo siguiente le expresa la razón de la carta. "Te cuento todo esto porque siento que podría morir, casi en paz. Intenté hacer felices a las personas que me rodeaban. Di, di. Todo. Y simplemente necesito un poco de calma y ternura. Y una sonrisa por la mañana, porque la vida está ahí y debemos agradecer al cielo por estar frente a nosotros y por amarnos. Esta es Mimi, justo así".

Recta final

El galán francés falleció el 18 de agosto de 2024 a los 88 años, en su casa de Douchy, "rodeado de sus tres hijos y su familia", según un comunicado enviado a la agencia de noticias AFP, donde añadía que la familia había pedido privacidad. Vivió sus últimos años prácticamente recluido en su mansión, construida en una finca boscosa a 120 kilómetros al sureste de París, con una salud frágil y teniendo que hacer frente a las desavenencias de sus hijos.

French actor Alain Delon arrives for the screening of 'A Hidden Life' during the 72nd annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 19 May 2019. IAN LANGSDON Agencia EFE

En 2019 había sufrido un derrame cerebral que se sumó a otra afección grave. Ese año, cuando recibió la Palma de Oro honorífica en el festival de Cannes, pronunció un emotivo discurso y en sus palabras se pudo intuir su despedida.