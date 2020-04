El abuso del móvil puede envejecer tu piel

¿Has oído hablar de los daños producidos por el uso y abuso de la luz azul, es decir, la luz que emiten nuestros móviles, tablets, ordenadores y televisores? Daños no solo sobre nuestra piel, que se ve afectada con un consiguiente envejecimiento prematuro: manchas, deshidratación, arrugas, flacidez..., sino también sobre nuestra vista y postura. ¿Alguien con visión borrosa, vista cansada, dolor de cabeza y dolores cervicales por aquí? El llamado Text Neck (“cuello de texto”, término anglosajón para definir los dolores de cuello y la zona cervical y espalda debido al uso -y abuso- de dispositivos electrónicos), no solo afecta a nuestra postura.

La delicada piel del cuello, la zona submentoniana (papada), las líneas marioneta y el surco nasogeniano también se ven afectados, con la consiguiente pérdida de firmeza y aparición de arrugas. Una vez más, signos de envejecimiento.

El debate está abierto y dermatólogos y expertos recomiendan no abusar de su uso, proteger las pantallas con un filtro protector para luz azul (los móviles suelen tener la opción incluida, solo tienes que activar el icono ‘Blue Light Filter’), no utilizar los dispositivos electrónicos a oscuras, corregir la postura de forma que el móvil o tablet quede a la altura de la vista (basta con levantar el brazo, aunque resulte incómodo) y al menos a una distancia de 20 cms de los ojos, e incluir en la rutina de belleza sérums y cremas ricas en antioxidantes mañana y noche (siempre tras una buena limpieza). Sobre si se debe utilizar factor de protección en casa o no, hay quienes piensan que no está recomendado. Para salir de dudas hemos pedido la opinión de tres expertos en medicina y estética que conocen mejor que nadie los problemas de la piel y cómo protegerla: el Dr. Ángel Martín, Director Médico de Clínica Menorca (Madrid); la Dra. Josefina Royo, Directora del Instituto Médico Láser (Madrid); y la Dra. Carmen Galera, Directora Médica de DermaForYou (Talavera de la Reina). ¿Es cierto que la luz azul envejece y produce manchas pigmentarias y fotoenvejecimiento?

Segun el Dr. Ángel Martín, “Se conocen trabajos de investigación que muestran la repercusión de la luz visible (especialmente la azul) sobre la piel. Puede hacer que la piel se seque, pues provoca una disminución en las acuaporinas, moléculas que ayudan a la piel a mantener su hidratación. Además, la luz visible produce envejecimiento de la piel, porque activa las metaloproteinasas que aceleran la destrucción del colágeno en la dermis. El mecanismo es muy similar al causado por los rayos UVA. También hay evidencia clara de que la luz azul puede provocar estrés oxidativo en las células de la piel. Del mismo modo, la luz azul es capaz de inducir manchas en la piel. Recientemente se ha demostrado que una molécula llamada opsina 3 tiene que ver en este proceso. Lo curioso de las manchas causadas por luz azul es que son casi exclusivas de personas con fototipos a partir del III, es decir, con piel bastante morena”.

Por su parte, la Dra. Josefina Royo considera que “la luz azul es parte de la luz visible, dentro del espectro electromagnético es una parte de la luz que nuestro ojo es capaz de percibir. La emiten fuentes naturales como la luz del sol y también fuentes artificiales como los dispositivos eléctricos. La luz visible, por lo tanto, está compuesta por rayos de diferentes colores, el azul entre ellos. Aproximadamente, el 25% de la luz blanca visible es de color azul. Es importante destacar que no todos los rayos de luz azul son perjudiciales para nuestra salud. En este sentido la luz azul-morada o azul-violeta (es la que tiene la longitud de onda más corta y por lo tanto la de mayor energía), está asociada a efectos perniciosos sobre nuestra visión (fatiga, estrés visual y en último término aparición temprana de degeneración ocular). Recientemente, también hemos descubierto que la luz de los dispositivos electrónicos (móviles, ordenadores, tablets, PlayStation…) pueden producir pigmentaciones difusas de la piel que conocemos como melasmas”.

Para la Dra. Carmen Galera, “aunque todavía no hay muchos estudios al respecto, lo que parece que en principio produce la luz azul es estimular la pigmentación, no el envejecimiento. Los filtros minerales con óxido ferroso son los que protegen contra la luz azul”. ¿Cómo podemos protegernos?

“Cada día hay más cremas específicamente diseñadas para protegernos de la luz azul. Los protectores solares habituales tienen que proteger además de la luz visible, no basta que tenga un SPF alto porque este es para proteger de los rayos UVB, tiene que venir claramente especificado que proteja de la luz visible, o luz azul. También es buena idea usar protectores, filtros y pantallas acoplables al móvil y otros dispositivos que filtran los rayos azules, evitando que incidan sobre tus ojos o tu piel", según el Dr. Martín. La Dra. Royo aconseja "protegernos con fotoprotectores a diario (SPFS 15 o 30 en invierno y SPFS 50 en verano) y emplear sérums con Vitamina C por su alto poder antioxidante, así como una hidratación correcta. También podemos tomar alimentos o suplementos antioxidantes. Uno de los antioxidantes más potentes es el Polypodium Lecuocotomos que se puede encontrar en la farmacia como fotoprotector oral. Hay que evitar una exposición prolongada a dispositivos electrónicos, pero ahora con el confinamiento esto no es tan fácil. También es importante la calidad del reposo nocturno y evitar el uso de estos dispositivos cuando nos vamos a la cama”.

La Dra. Carmen Galera recomienda para prevenir el envejecimiento el suo de "principios activos antiedad desde antes de los 30. Vitamina C y otros antioxidantes de día junto con la fotoprotección, retinoles y alfahidroxiácidos de noche”.

Los expertos recomiendan un factor de protrección solar alto, dependiendo si sales solo al balcón a tomar el sol o si por el contrario te expones directamente. . Un FPS 30 sería suficiente pero que "proteja de los rayos UVB, UVA, IR y, si vamos a exponernos también a las pantallas, de la luz visible”,aconseja el Dr. Martín.

Además, en cuarentena el Dr. Ángel Martín aconseja "intentar evitar el estrés y la angustia que nos rodea estos días. Intentar dormir bien. Seguir una rutina de ejercicio, alimentación e higiene de vida en general adecuada. Y cuidar la piel exactamente igual que si saliéramos a la calle.

La Dra. Galera pone especial hincapié en la alimentación. “Últimamente desayuno pan integral con guacamole. Luego me tomo un comprimido de nutricosmética capilar. Después hago ejercicio suave. Para comer y cenar siempre verdura (judías verdes, acelgas, espinacas, calabacines, legumbres, y proteínas sobre todo pollo, pescado, huevos y algo de ternera, intento cocinar cosas ricas y sanas y me motiva y lo disfruto). Solo veo noticias por las mañanas, después intento no saber nada más para no agobiarme. He introducido en mi rutina diaria un ratito de mindfulness. Y, respecto a la cosmética, que es sagrada, utilizo vitamina C de día y retinol con factores de crecimiento por la noche. Como tratamiento no invasivo en clínica me gusta mucho asociar IPL (luz pulsada) con láser Q-Switched. Es el caso de Revlite™ de Cynosure. Un láser no ablativo fraccionado que consigue notables mejorías sin tener que quedarte días en tu casa. Los resultados son sorprendentes”. Queda claro que hay que saber cuidarse y también saber prevenir a tiempo. Cuando el daño ya está hecho debemos ponerle remedio antes de que vaya a más. La constante investigación del sector médico-estético nos ofrece tratamientos de rejuvenecimiento facial y corporal no invasivos con resultados sorprendentes, como la Luz Pulsada (IPL) y los Tratamientos Láser. Cynosure es líder en I+D a nivel mundial, con productos de reconocido prestigio como el láser de picosegundos PicoSure® y su Lente Focus, la plataforma Icon™ y sus tratamientos IconMaxG y Icon1540, Revlite™ o TempSure®.