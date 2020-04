Lady Gaga, la nueva reina del mundo

gA nivel artístico ya nadie cuestiona su éxito, pero este 2020 podría ser el año en el que Lady Gaga se consagre como la nueva reina del mundo. El 6 de abril, en una conferencia de prensa ofrecida por la Organización Mundial de la Salud anunció un gran concierto benéfico, One World: Together At Home, que se celebró ayer y que reunió a artistas de la categoría de: Elton John, Paul McCartney, Billie Eilish, Lizzo, Angèle y muchos otros. Un evento que nos recuerda al Live Aid organizado por Bob Geldof, para combatir la hambruna en África y en el que actuaron entre otros Freddy MErcury, Bob Dylan o Madonna.

Ayer, los artistas actuaron desde sus casas, pero el evento fue transmitido en plataformas como Youtube, Twitch y a través de las redes sociales y las televisiones públicas de cientos de países.

Actualmente Lady Gaga se encontraba preparando su próximo álbum, Chromatica, cuyo lanzamiento estaba previsto para el 13 de abril, pero que se ha visto retrasado por el confinamiento. Por ahora mantiene su concierto del 24 de julio en el Stade de France.

Su estrella nunca dejó de brillar desde sus comienzos, primero polémicos y ahora mucho más tranquilos. La última vez que la vimos brillar fue en el lanzamiento de “Ha nacido una estrella”, de Bradley Cooper. La artista nunca decepciona.

Stefani Germanotta, su nombre real, tuvo una adolescencia difícil en la que sufrió acoso, una violación a los 19 años, seguido del síndrome postraumático y depresión. En 2017 le detectaron una fibromialgia que le obligó a parar. Poco a poco volvió a reconstruirse y sacó hasta su propia línea de maquillaje.

Actualmente, Lady Gaga dice que está impaciente por casarse para formar una familia: “Estoy muy emocionada de tener hijos. ¿No es genial lo que puedes hacer? Llevar a un ser humano y hacerlo crecer ". En febrero de 2020, Lady Gaga lanzó un nuevo sencillo, Stupid Love , e inmediatamente anunció el próximo lanzamiento de Chromatica. Que irá acompañado de un recorrido excepcional, al detenerse tan solo por seis capitales del mundo.