Gloria Camila amenaza con demandar a Kiko Jiménez

La separación de Gloria Camila y Kiko JIménez sigue dando problemas a la hija de Ortega Cano. Tras cuatro años de relación, la pareja ponía fin a su noviazgo haciéndose gravísimas acusaciones que continúa a día de hoy. Desde entonces Gloria Camila ha preferido mantener su vida personal al margen de las cámaras, todo lo contrario que Kiko quien no ha dejado de airear por los medios su nueva relación con Sofía Suescun. Pero no es eso lo que molesta a la hija de “la más grande”, sino las constantes acusaciones que el ex tronista de “Mujeres y Hombres” hace sobre la familia de Ortega Jurado.

Por ese motivo, Gloria Camila envió hace unas semanas un burofax a su ex pareja en el que amenazaba con demandarle por injurias e intromisión al honor y a la intimidad si mantenía la actitud crítica con su familia. En la querella judicial podría estar incluida también Carmina, la madre de Kiko.