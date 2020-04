Lucía Etxebarria sobre el “Merlos Place”: “Alexia, tienes todo el derecho a haber f... con quien quisieras”

View this post on Instagram

En mi libro "Mujeres Extraordinarias" me tiro 600 y pico páginas explicando cómo, desde el concilio de Hipona, se viene desarrollando la costumbre de construir cualquier relato en el que haya dos mujeres colocando a las dos figuras alrededor de un varón, y asignándole a cada una de las figuras femeninas un valor: la virgen contra la p*ta. María Magdalena nunca fue prostituta y eso se dice muy claramente en los evangelios. Y sin embargo llevamos 1700 años creyendo que era así,para construir el relato de la virgen contra la pxta. En la historia de Isabel de Inglaterra y María de Escocia, dependiendo de quién cuente la historia ( si los católicos o los protestantes) una de las reinas es una p*** y la otra una santa. Si comparamos a Audrey Hepburn y Marilyn Monroe, a una le han asignado el papel de virginal y dulce ( no lo era en privado, en absoluto) y a la otra de bomba sexual ( en privado era una mujer extremadamente vulnerable romántica y necesitada de afecto). El relato mediático que nos cuentan alrededor de estas dos mujeres les coloca, por supuesto, alrededor de un varón. Y les asigna dos papeles: Marta la pobre engañada y Alexia la mujer fatal. Es un relato, una forma de contar, de colocar los datos Solo ellas sabrán cuál es la verdad. Pero desde mi posición de mujer a la que siempre le han colocado en el rol de la otra, de la p***, de la mala... no puedo evitar sentir simpatía por @alexiaarivas , sobre la cual he escuchado y leído todos tipo de barbaridades durante estos días. Querida, a los 27 años ya no tenía tu cuerpo y tu cara pero también era muy guapa. Escribí una novela en la que contaba (oportunamente disfrazadas de ficción) mis experiencias. También me había liado con perfectos impresentables y también me había liado con hombres con novia. No veo que tú hayas hecho nada que yo no hubiera hecho yo, exceptuando que mis amantes nunca tenían casoplón. Eso que me perdí. Alexia, yo no te juzgo.Tienes todo el derecho a haber fxllado con quien quisieras. Y, como todas, tienes todo el derecho a haberte equivocado. La sororidad debemos aplicarla a todas las mujeres, incluso a las que no comparten nuestra ideología ni nuestro entorno.