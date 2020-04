“Merlos Place”: todo sobre el culebrón que ha reventado los audímetros

Una boda truncada, una familia destrozada, una novia rota y una amante desvergonzada. La deslealtad más viral en tiempos del Coronavirus reúne los ingredientes para convertirse en el culebrón de la temporada como ya demuestran los primeros daros que arrojan los audímetros.

El MerlosPlace, cómo se conoce lo que lleva camino de convertirse en serial por capítulos, otorga datos históricos, a los programas en directo de Telecinco: Socialité hace récord con la entrevista exclusiva con Alexia Rivas, la amante de Merlos; Viva La Vida obtiene un memorable 17,2% con las primeras palabras de Marta López y el Deluxe regresa al 20% manteniendo a Marta López más de tres horas en su plató.

La deslealtad que ha acabado con el amor entre la ex gran hermana, Marta López, y el periodista político murciano, ha disparado el share de los programas de crónica social de Telecinco y tiene enganchada a una población ávida de contenidos morbosos, aburrida y en pleno confinamiento.

Ayer, el programa “Viva la Vida” se disparaba a un 17,2 de share, fidelizando al 32 % de la audiencia durante sus cinco horas de emisión. Todo gracias a las primeras declaraciones de Marta, colaboradora recientemente incorporada al elenco del espacio que conduce Enma García. Las lágrimas de Marta que se rompía en la sala VIP, viendo las imágenes de la videollamada de Merlos, eran tan sólo un avance de un culebrón que ayer ocupó toda la programación de Telecinco, a excepción de los informativos.

Horas antes, en Socialité, el programa que presenta María Patiño y dónde trabaja Alexia Rivas, la periodista hablaba en exclusiva sobre los pormenores de su incipiente relación con Alfonso Merlos en una conexión desde la casa del escándalo. El minuto a minuto, en el que se aprecia la espectacular subida de la curva de audiencia en directo, era la prueba que constata el interés del público por el culebrón que ha destronado al del ranking del desamor a Adara Molinero y Gianmarco. Ha nacido una nueva estrella, la bella periodista de 27 años, Alexia Rivas, que está encantada de ser la protagonista de los debates rosas de la cadena en la que trabaja.

La noche terminaba con una encerrona a Marta, que estaba convocada al plató de Sábado Deluxe para participar en el debate de Supervivientes. Nada más salir del plató de Viva la Vida, con el rímel aún corrido por las lágrimas, la directora del prime time de Telecinco la abordaba: “Marta te necesitamos, tienes que ser la primera silla.” La escaleta del Deluxe se daba la vuelta y comenzaba un maratón de infidelidades, pruebas, imágenes y declaraciones que confirmaban que “MerlosPlace”, como se conoce en Twitter el culebrón incipiente, no ha hecho más que empezar.

Hoy, en Socialité, Alexia contestará a Marta y la rueda seguirá girando. En la recámara hay muchas balas, como la mujer que se besa con Merlos, en las imágenes que ayer fueron emitidas en el Deluxe y que es sólo una más en la lista de conquistas de un seductor, Alfonso Merlos, que nos recuerda a Pipi Estrada, el periodista deportivo con quién Terelu mantuvo un idilio cargado de deslealtades. De momento, mientras sus mujeres se pasean por Mediaset, el tertuliano político se niega a bajar al barro, pero concede entrevistas a medios como La Razón en las que mantiene que no ha sido infiel. Veremos si no acaba comentando todo el escándalo, este lunes, en “Ya es Mediodía”, el programa en el que colabora con su ex novia, Marta López, y que presenta Sonsóles Ónega.

En La entrevista que ha concedido a nuestro compañero, José de Santiago, asegura estar muy ilusionado con Alexia Rivas y trata de evitar confrontaciones con su ex. Algo que será imposible de conseguir mientras entran en el ruedo mediático personajes como Amor Romeira, quién grabó la conversación a tres entre Marta y Alexia, Javier Negre, presentador del programa “Estado de Alarma” que emitió las imágenes de Alexia semidesnuda en casa del periodista y asegura ser amigo personal de Alfonso, Marta y Alexia, protagonistas de la trama.

Entre los secundarios se encuentran Cristina Seguí, colaboradora del programa político, que como Negre asegura que hay una campaña de la izquierda para acabar con la imagen del periodista. Seguí ha llegado a afirmar en su cuenta de Twitter que “usar la vida estrictamente personal de @alfonsomerlos para lincharle públicamente por denunciar el intento de politización chavista de la Benemérita da la medida de lo dañados que están este Gobierno y sus voceros. Eso, y que les encanta estar metidos en la cama del prójimo”.