Alexia Rivas entre la espada y la pared: Familia o trabajo

Su sueño se desvanece. La oportunidad de tener notoriedad para Alexia se ve empañada por un lío de faldas que lejos de encumbrarla está ensuciando su imagen. La joven se debate entre dejar su trabajo y hacer caso a su familia o conceder una exclusiva y sacar partido de este folletín.

Para Alexia Rivas su gran sueño ha sido siempre convertirse en una afamada periodista de televisión. La joven de Ponferrada lo ha tenido claro desde niña, así lo aseguran los que la conocen. Dice que ha luchado con uñas y dientes por conseguir hacerse un hueco e incluso, según han contado compañeros de Telecinco, no habría calibrado. Pero hoy su sueño está en la cuerda floja. Los que conocen a su familia aseguran que sus padres están muy tocados con lo que está ocurriendo y no comparten que siga apareciendo en televisión hablando del tema. Para ellos “no todo vale por la fama” y le han pedido que se aparte del foco mediático y vuelva a casa para empezar de nuevo cuando las cosas se hayan calmado. Aunque no ha hecho caso en un primero momento, Alexia se lo está pensando y habrá que esperar a este sábado y ver si vuelve a sentarse para hablar en su programa, ‘Socialité’, y seguir dando detalles de su vida privada.

Alexia llegó a Madrid hace casi una década para estudiar periodismo, su sueño desde que era una niña. La joven se ha criado en una familia que sus amigos definen como “muy normal”. Sus padres, los dos se dedican a la docencia, uno en un colegio y el otro en un instituto. Nos explican que la familia lo está pasando muy mal y que están intentando que su hija vuelva a casa, en la pequeña ciudad leonesa, y evite avivar la polémica. Es más, habrían llamado a amigos de Alexia mostrando su preocupación.

A los padres de Alexia les preocupa que se haya formado como periodista y se convierta en personaje de la prensa rosa. Piensan que una retirada a tiempo podría salvarla y volver a empezar de cero. Alexia no ha hecho mucho caso a los consejos familiares y se dedica a dejarse ver delante de las cámaras paseando un perro cerca de las inmediaciones de la casa de su amigo Alfonso Merlos, conocida popularmente como “Merlos Place”.

El consejo que desde su casa se le dio, después de que diese explicaciones el fin de semana pasado, es que se aparte. Creen que hora y media de exposición en ‘Socialité’, el sábado y domingo le han hecho un flaco favor. Alexia ha pedido ayuda a un despacho de abogados, pero tiene que parar. Hasta ayer ella no había puesto problemas a los compañeros de su programa para volver a tocar el tema, pero parece que algo podría estar cambiando. Su abogado le ha dicho basta y puede que ponga tierra de por medio y, por fin, haga caso al consejo de sus progenitores y vuelva a casa.

El sueño de Alexia toca a su fin y la joven se debate entre aparcar un sueño o cuidar su imagen. De hecho ya habría recibido llamadas de representantes interesándose en sacar partido a este delicado momento. Son varias las revistas que van a pujar por una exclusiva con la joven pero… ¿Qué hará finalmente?