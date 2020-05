Nagore Robles y Sandra Barneda, segunda oportunidad

Separadas desde septiembre del año pasada, Sandra Barneda y Nagore Robles han decidido retomar su relación y olvidar los altibajos. El acercamiento se produjo tras un programa del aventurero Jesús Calleja. Barneda le dedicó unas cariñosas palabras cuando le preguntaron por su ex pareja: “Es lo más fuerte que me ha pasado”.

Barneda y Robles volvieron a manifestarse su apoyo a través de las redes sociales y volvieron a seguirse en Instagram. Lo que venía rumoreándose hace meses se confirmó el día de Sant Jordi, cuando publicaron, en medio del confinamiento, que “Sant Jordi se hace doblemente especial cuando estás enamorada y no podría ser un Sant Jordi sin ti”, dedicó Sandra a Nagore. La contertulia no podía contener la emoción y publicaba “No digas más porque me pones muy nerviosa, se me saltan las lágrimas, estoy toda emocionada”. Barneda concluía con un “te quiero, ya sabes que eres guapa, lista y especial”.