No te pierdas la foto de Ester Expósito que ha logrado más de 7 millones de “likes”

No importa el motivo ni el contenido. Publique lo que publique la actriz, conocida por su papel de Carla Rosón en “Elite" se convierte en viral. En esta ocasión, Expósito ha compartido una imagen que ha logrado más de 7 millones de “Me gusta". En la imagen, la actriz posa desnuda y pensativa junto a la leyenda ”Los días que pasan...”. Algunos de sus seguidores, entre ellos Javier Calvo, no han tardado en seguir la canción de Amaral “Sin ti no soy nada” que continúa “las luces del alba, mi alma, mi cuerpo y mi voz, no sirven de nada...”.

Además no han faltado los piropos que su legión de seguidores, muchos de ellos conocidos como Cristina Pedroche, Danna Paola o Nieves Álvarez, le han dirigido: “bellísima, cuidate mucho”, “diosa.

No es la primera vez que una imagen de Expósito se convierte en viral. Hace un mes publicó un vídeo bailando reggaeton que logró más de 57 millones de visualizaciones. Además, es la española con más seguidores en Instagram (21,9 millones) superando a Úrsula Corberó (19,4), Georgina Rodríguez (18,1) y Rosalía (10,9).