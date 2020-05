Dani Rovira a Pau Donés: “Gracias por la lección”

View this post on Instagram

Anoche escuché y vi el videoclip de lo último de Pau Donés. No puedo parar de escucharlo una y otra vez e inevitablemente emocionarme. Yo quiero vivir en esa azotea, cantando, bailando, celebrando la vida, repartiendo gracias y brindando por todo lo bueno que tenemos. Ahora que, en cierta manera, puedo saber el color del cristal por el que mira Pau, estoy experimentando conexiones que antes pasaba por alto. Para mí, este video clip, podría ser un resumen de lo que entiendo yo por entender la vida. En una época donde el Odio, el ruido y el egoísmo parece que van ganando foco y protagonismo, debemos apostar por todo lo contrario. La verdadera batalla contra esto no está en bajarnos a esa altura y contraatacar el odio con el odio, la bajeza con bajeza. La batalla consiste en quedarnos con lo bueno, transformar desde los hechos, desde la alegría y el agradecimiento. Gracias a todos los que hacéis mi vida un lugar más apetecible. Gracias a todos los que, con vuestro cariño, me hacéis ser feliz. Y que la vida merece la alegría. Gracias Pau por la emoción. Gracias por la lección. Venimos para cuatro días...pensemos bien cómo vamos a invertirlo. Gracias a todos por todo lo que me dais, que es mucho más de lo que pido. 🧡