La impactante imagen de Pau Donés en su último videoclip

«Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y compañía». Pau Donés estrena, con este mensaje lleno de optimismo, su nuevo videoclip “Eso que tú me dás”. El tema lo protagoniza junto a su hija Sara. Se trata de una canción cargada de positividad.

Pau Donés continúa su lucha contra el cáncer desde 2015 pero volcado con la máxima ilusión en su último trabajo.

“Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí ahora, sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida”, dice una parte de su nuevo tema, “Eso que tú me das”, y que es un adelanto de su nuevo disco que saldrá a la venta en septiembre bajo el título «Tragas o escupes».

«Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar», asegura el cantante en un comunicado difundido por su discográfica. "Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no. Muchos eran, como dice mi amigo Mikel Erentxun, amigos desconocidos que con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente supongo que de todo tipo (amigos desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos, no esperaban nada de mi. "Eso que tú me das» es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido», concluye el artista.