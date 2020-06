Laura Escanes habla sobre su operación de pecho

Hace unos días que la influencer se encontraba ausente de sus redes sociales, algo que preocupaba a sus fans, ya que Laura Escanes no daba explicaciones sobre esta ausencia. Pues bien, la mujer de Risto Mejide se ha sincerado con todos aquellos que se han preocupado por ella y ha subido unos stories en los que ha contado el motivo: se ha operado el pecho.

“Esconderlo es como engañaros o no estar contando la verdad. Hace unos días me operé el pecho y ya he pasado la primera noche en casa. Estoy bien, ha salido todo bien. Es una operación que llevaba muchos años pensando en hacerme y después del embarazo las ganas aumentaron", ha confesado Laura en sus vídeos, en los que se le puede ver con un esparadrapo en el pecho.

Tal y como ha contado en Instagram, ha visitado diferentes centros estéticos y doctores hasta asegurarse de este importante paso: “Es una decisión muy importante, el hecho de pasar por el quirófano es muy serio, tiene sus riesgos”.

“He estado desaparecida y voy a estarlo unos días porque estoy recuperandome poco a poco”, ha avisado Escanes, quien ha asegurado que necesita “calma y tranquilidad” para que la recuperación sea lo más rápida y fácil posible.