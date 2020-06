Mary Quant, la inventora de la minifalda, una “amistad de oro”

Se discute todavía si fue Mary Quant o André Courrèges quien primero vistió a la mujer con minifalda, pero lo cierto es que, como reconoce la propia Quant, solo se hicieron eco de una tendencia que ya se veía en la sociedad: las chicas jóvenes se subían la falda por encima de la rodilla. Pero, eso sí, lo que nadie le puede arrebatar a la diseñadora inglesa es haber sido todo un icono de una época, el Swiniging London, un momento de efervescencia cultural y juvenil que dio, entre otros frutos, la música de The Beatles, que junto con Quant y Twiggy (la modelo que mejor llevó su minifalda), son los mejores representantes del Londres de los 60.

"Me siento profundamente honrada y conmovida de que me hayan nominado como Amiga de Oro de la Asociación de Amigos del Museo del Traje”, ha confesado la diseñadora británica. “Seguir al primer ‘Amigo de Oro’, Hubert de Givenchy, quien fue un diseñador internacional tan inspirador y una persona a la que siempre he admirado enormemente, es de hecho un privilegio por el que siempre les estaré verdaderamente agradecida. Estoy encantada de aceptar este impresionante honor y deseo a la Asociación de Amigos todo el éxito posible en el futuro”.

El ‘Amigo de Oro’ es un reconocimiento que hace la Asociación de Amigos del Museo del Traje a diseñadores, modelos, empresarios, periodistas, etc. que hayan destacado por su aportación a la moda o al Museo del Traje. El nombre que inauguró la lista fue Hubert de Givenchy en 2014, un verdadero enamorado de la institución española a la que consideraba “el museo de moda más bello del mundo”. Ahora el nombre del Quant se suma esta prestigiosa lista de “fanáticos” de uno de este museo español.