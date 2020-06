María Pombo habla sobre su estado de salud

Hace tan solo un mes, María Pombo publicaba un vídeo con el que preocupaba a sus seguidores tras confesar que podría sufrir esclerosis múltiple. Desde entonces, los fans de la influencer no han dejado de mandarle mensajes de ánimo y cariño para afrontar lo que pueda llegar.

Consciente de la preocupación de sus seguidores, ha querido lanzar un mensaje tranquilizador. Mediante varios stories, la madrileña confiesa, optimista y serena, que ya se encuentra mucho mejor y que todavía no tiene los resultados de las pruebas a las que se sometió hace unas semanas: “No me han dado los resultados. Están siendo las semanas más largas de mi vida”.

María sabía que las pruebas tardarían, así que afronta tranquila la espera, asegurando que si no sabe nada puede ser porque “los médicos no han visto un diagnóstico claro al 100%. Que no tengan el resultado definitivo pues me da una pequeña esperanza a que no vaya a más o que no esté muy avanzado”. Sonriente, la influencer también ha querido agradecer a sus seguidores “lo mucho que os preocupáis por mí”.

La mujer de Pablo Castellanos ha concluido confesando que “ya me encuentro casi al 100%, ya no tengo hormigueos ni en la planta de los pies ni en las piernas. Ya cero dolor de cabeza que la verdad que me duró bastante y estaba deseando ya que se fuera, porque era insoportable. Ahora a esperar los planes de Dios”.

Sin duda, buenas noticias para María, que sigue con su mudanza y múltiples proyectos mientras espera pacientemente los resultados de las pruebas médicas.