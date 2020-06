Yola Berrocal: se confiesa a Cristian Suescun

Hace tan solo unos días conocíamos el “chuleo” entre Yola Berrocal y Cristian Suescun, y es que esta desveló en ‘La casa fuerte’ unos supuestos mensajes subidos de tono entre ambos por redes sociales. Además de esos mensajes en los que el hermano de Sofía Suescun tonteaba con Yola, Maite Galdeano aseguró en su día, que su hijo le había comentando en confianza que la única chica del concurso que le parecía atractiva era Yola.

Ahora, los dos protagonistas han tenido una conversación tranquila donde por fin podemos entender qué es lo que sucede entre ellos. Yola Berrocal le dice a Cristian: “Si me tuviese que liar contigo lo haría sin tomar nada. Primero porque no bebo alcohol y segundo porque si me gusta alguien no lo necesito”. A lo que el hijo de Maite Galdeano le ha contestado: “No eres mi tipo de chica. Eres guapa y tienes rasgos bonitos de cara pero me gustan chicas de mi edad, como de 30”.

Pero la razón de este “rechazo” por parte de Cristian Suescun tendría nombre y apellidos: Jessica reina, su novia. “Mi novia sabe que yo no tendría nada con Yola ni con Leticia”, ha asegurado. La conversación ha sido tranquila y en tono muy respetuoso, acabando con una confesión de Yola que nos ha hecho entender el por qué no estuvieron juntos en el pasado, y por tanto, tampoco ahora: “Creo que por la diferencia de edad no podría pasar mucho, creo que eso es lo que nos diferencia, lo veo muy difícil”.