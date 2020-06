Yola Berrocal zanja una discusión con Oriana enseñándole las “yolas”

Oriana Marzoli se ha convertido en la protagonista del nuevo reality de Telecinco, ‘La casa fuerte’, y es que la joven no tiene pelos en la lengua y sus continuas provocaciones y broncas con sus compañeros le han hecho el centro de todas las miradas. Pero Yola no se queda atrás, y después de su desnudo integral en la ducha, ante todos sus compañeros, ha vuelto a protagonizar otro momento viral.

Ambas han comenzado una discusión que ha ido subiendo más y más de tono, debido a un refresco de naranja de otra de las concursantes, Fani. “Siempre estás metida donde no te llaman, en todos los embolados tienes que estar cuando no te enteras de nada. Quieres llamar la atención cuando no te enteras de nada. Ella está volando en su mundo. Es que ahora Yola es la manager de Fani, porque solo tiene algo cuando habla de otra persona. Si vas a hablar, entérate de la mitad, porque parece boba”, le reprochaba Oriana.

Tras varios reproches, la venezolana le decía: “Tápate los pezones, por favor, que se te ven”. Y ante tales palabras, Yola ni corta ni perezosa optaba por callar a Marzoli quitándose la parte de arriba del trikini y mostrándole sus pechos. “Lo siento por las chicos que tienen novia”, se ha disculpado acto seguido.

alguien que me apoye como leticia sabater apoya a yola berrocal por sacarse las tetas en una discusión pic.twitter.com/UpuNNN8b0D — yola berrocal (@erikpalmerrr) June 18, 2020

Un gesto muy aplaudido por sus compañeros de concurso que han apoyado con vítores su manera de acabar la discusión, y por lo seguidores de ‘La casa fuerte’ que han convertido en viral este momento en redes sociales.