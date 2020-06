El chantaje que provocó la salida del armario de Joaquín Torres

Tras la reciente salida del armario de Pablo Alborán, el conocido como “el arquitecto de los famosos” se ha decidido a confesar, por primera vez, los motivos que le llevaron a reconocer su inclinación sexual y a dar el paso de iniciar una vida junto a Raúl Prieto: “Tengo 50 años y me he pasado 40 años de mi vida inventando una historia de mi mismo”

En una entrevista con Susanna Griso a “Espejo Público” ha relatado las verdaderas razones que le llevaron a gritar a los cuatro vientos que era homosexual: el chantaje frustrado, por motivos económicos, que orquestó Susana García Cereceda y el comisario Villarejo. La guerra entre las herederas de su socio, Luis García Cereceda, promotor de la prestigiosa urbanización “La Finca” de Pozuelo de Alarcón de la que Joaquín era el arquitecto acabó con su vida paralela y le liberó para siempre de las ataduras sociales.

“Mi salida del armario fue orquestada por Susana García Cereceda y Villarejo para tratar de chantajearme, pero no lo consentí”, confió a la presentadora catalana en Antena 3. Fue en 2017, durante un acto público, cuando Raúl y Joaquín oficializaron su relación sentimental posando juntos y hablando de sus sentimientos ante la prensa, con total naturalidad. Desde entonces, viven juntos en la lujosa vivienda del arquitecto en el barrio de Salamanca.

Joaquín impuso a su mujer dos condiciones para casarse: “No tener hijos y no dejar el trabajo”

El popular arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, tenía una aparente vida feliz al lado de su bellísima mujer, la pintora Mercedes Rodríguez Parrizas y sus dos hijos hasta que, en 2015, su matrimonio saltó por los aires al descubrirse que Joaquín mantenía una relación paralela con Raúl Prieto, entonces director de Sálvame, programa en el que colaboraba Torres.

Durante once años estuvieron casados y aunque algunos sospecharan que se trataba de un matrimonio de conveniencia, en su libro “Detrás de la puerta”, publicado en 2013 cuando la relación de Joaquín y Raúl Prieto era ya un secreto a voces, aseguró que era “la mujer de su vida y la única con la que podría estar. Es extraordinaria, me quiere mucho y me quiere como soy”.

No mentía. Mercedes ha sido y será la única mujer de su vida. Joaquín la quería y respetaba aunque, desde el principio, le dejó claro que no la deseaba. El arquitecto reconoció a Grisso que “Cuando me casé le puse dos condiciones: no tener hijos y no dejar el trabajo. Yo no deseaba a mi mujer y me sentía muy culpable. Ella lloraba y yo lloraba. Yo me acostaba con ella pero no la deseaba”. Aún así, tuvieron dos hijos: Manuel y Álvaro.

“Se empezó a decir que yo llevaba una doble vida pero no era verdad-asegura Torres. Lo más difícil para Joaquín fue decirles a sus dos hijos que era gay y que iba a separarse de su madre. “Lo más duro de todo fue decirle a mis hijos que yo era homosexual, pero luego fue facilísimo porque los niños son muy listos y generosos. Me dijeron que no me preocupara de nada. Tengo una relación estupenda con mi hijo Álvaro y me ha dicho que se siente orgulloso de mí”, desveló.