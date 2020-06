Pablo Alborán ha sorprendido este miércoles a todos sus seguidores con un emotivo vídeo en Instagram donde ha confesado abiertamente su sexualidad: “Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada. Que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual”, ha señalado el cantante español.

El artista malagueño inicia el vídeo haciendo una reflexión sobre la vida actual que vivimos: “En estos tiempos en que todos nos sentimos extraños, nos replantemaos la vida, el trabajo, lo que nos hace feliz y lo que no. Creo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, ese que nos hace mas fuertes y mejores y hoy desde ese amor me gustaría contaros algo muy personal”, explica Alborán.

El cantautor también ha querido recordar que “siempre” ha “luchado” en contra de cualquier expresión de “racismo, xenofobia, machismo, transfobia u homofobia” y ha indicado que su salida del armario es porque quiere que su “grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso”.

Asimismo, Alborán ha explicado que sus canciones nunca han tenido género. “Siempre he escrito canciones que hablan sobre tí, sobre mí, sobre lo que sucede alrededor, siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras, sin importar el género, la edad o incluso el idioma porque para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones”, puntualiza en el vídeo.

El artista finaliza el vídeo asegurando que siempre ha contado con el apoyo principal de sus seres queridos: “En mi casa y en mi familia he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, jamas me senti discriminadao ni odiado. Nunca sentí que decepcionaba a alguien por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así, y por eso hoy sin miedo también espero que este mensaje le haga el camino mas fácil a alguien”, remarca.