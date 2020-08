Belén Esteban opina sobre el despido de Marta López

Belén Esteban se ha acercado a hablar con los medios y ha mostrado su opinión sobre el despido de Marta López de Mediaset tras haber dado positivo en coronavirus, algo que ha obligado a sus compañeros de ‘Sálvame’ a guardar la cuarentena obligatoria por precaución tras haber tenido contacto con la colaboradora.

De momento, Esteban ha asegurado haberse enterado de la situación “por encima”.

«Es que llegué el otro día… me he enterado por encima pero tampoco sé… Es que realmente cuando estoy de vacaciones no quiero saber. He escuchado pero es que no quiero saberlo, ya cuando vaya a mi trabajo ya me enteraré de las cosas”, comenzaba diciendo a Europa Press.