Richard Gere sorprende al Dalai Lama en su 90 cumpleaños con una entrañable visita

Son amigos desde hace décadas, se admiran mutuamente y se reúnen varias veces al año, la última hace unos días en Dharamshala, India, lugar de residencia del Dalai Lama. Richard Gere siente un cariño muy especial hacia el líder espiritual, de hecho se convirtió al budismo en 1978 y colabora económicamente en los proyectos impulsados por el Dalai basados en la paz, la compasión y la lucha por los derechos del pueblo tibetano. En este sentido es uno de los colaboradores más activos, aunque sea desde la distancia, del movimiento budista capitaneado por su líder.

Celebrations for the 90th birthday of Tibetan spiritual leader Dalai Lama HARISH TYAGI Agencia EFE

En este último encuentro, el actor dio la sorpresa al presentarse en la casa de su amigo el mismo día en que cumplía su noventa cumpleaños, participando en todas las celebraciones relacionadas con una fecha tan especial.

El budismo le mostró otro camino

Fue en 1977 cuando Gere decidió tomarse un tiempo de reposo, dejar los rodajes y trasladarse a Nepal para estudiar la filosofía y las costumbres del budismo. Tras conocer al Dalai Lama decidió convertirse a esa religión. Según confiesa, "estaba buscándome. Trataba de encontrarle un sentido al universo, pero era incapaz. Fue entonces cuando descubrí el budismo, que logró darle sentido a todo. Desde entonces me siento muy afortunado por ello. El budismo me mostró un camino para vivir sin sentir tanto miedo, me quitó el temor a explorar y descubrir cosas… El budismo tibetano nunca me ha defraudado. Te enseña que todas las cosas buenas son posibles. Convierte el odio en amor".