¿Pedro Duque propondrá que los niños vayan al cole vestidos de astronautas?

Dicen que el Gobierno prepara (es un decir) el curso escolar sin controles ni plan B. Aquí siempre nos falta un plan B, pero nunca una caja B. No hay controles, pero sí “grupos burbuja”, o sea grupos de unos pocos niños que conviven en el colegio de forma estable, algo así como una familia bien avenida y sin cuñados. Como un astronauta es básicamente un individuo dentro de una burbuja, quizá Pedro Duque se sienta inspirado y proponga a la Celaá que los niños vayan al cole vestidos de astronautas, lo cual, además de eliminar el peligro de contagio, divertiría mucho a los chavales. En los recreos, los del Lado Oscuro podrían jugar contra los Jedi, y así aprender política.

Siempre me ha parecido que algunos vascos, muchos, juegan a vivir en su Burbuja Ideal, posiblemente desde que un estudioso nacionalista aventurara la posibilidad de que Adán y Eva hablaran vascuence en el Paraíso, aunque nunca intuyera si la serpiente lo hacía con acento vizcaíno a guipuzcoano. El Ayuntamiento de San Sebastián escribe a los padres recientes para animarles a que sus hijos hablen y jueguen en vasco. Les dicen: “El euskera les ofrecerá más oportunidades en una vida más plena”. Podrían haber añadido: “Siempre que no salgan de Oyarzun, claro”. No había caído, pero si hasta ahora no me he contagiado (toco cabeza de Torra, siempre a mano) quizá se deba a que soy de Bilbao y tengo cuatro apellidos vascos, pero no sé si merezco una vida plena sin saber vascuence. No estoy en edad de aprenderlo, pero pregunto: ¿si me animara a aprender euskera tendría una vida más plena incluso residiendo en Madrid? ¿Podría alcanzar una vida más plena sólo cantando zorcicos, comiendo bacalao al pilpil y bebiendo chacolí? ¿Y sin apuntarme al PNV ni a EH Bildu? Ya, difícil.

Cuentan que Marlaska meditó si ir o no ir a Alsasua a comer en una casa cuartel de la Guardia Civil y así mostrar con un par su solidaridad con la Benemérita en la celebración del “Ospa Eguna”. Los abertzales creen que los verdes son el virus y EH Bildu, la vacuna definitiva. Al final decidió que lo mejor era no provocar y no fue, pese a que Pedro Duque le prestaba su traje de astronauta de los domingos