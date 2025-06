El Apolo dilata divinamente

Leo: “La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha maniobrado para evitar que Pedro Sánchez comparezca para dar explicaciones sobre el caso de la fontanera Leire Díez, dilatando los plazos para que finalice el periodo de sesiones ordinario sin que el presidente se someta al escrutinio que le reclama la mayoría de las fuerzas”. No te entienden, Francina. Dilatarlo todo es el plan maestro del Apolo de la Moncloa, y ¿cómo va a ir ella contra un plan divino? Todo lo contrario: ella complementa el plan colaborando eficazmente en sus desapariciones más que en sus apariciones. Es mujer de gran fe en el Apolo, una fe tan robusta como la de Tamara Falcó en Jesús. Dice ahora Tamara: “Parece que no es muy cool hablar sobre la fe, pero a mí me da igual, porque tengo el Evangelio y sé que cuanto más se metan conmigo, mejor, porque así gano puntos para el cielo”.

Lo suyo es dilatar con fuerza cual parturienta primeriza

Así como otras reúnen vales descuento del súper, la marquesa colecciona puntos para su salvación. El Apolo no cree que cuanto más se metan con él, mejor, ni necesita ganar puntos para ir al cielo: ya vive en él, reside en el olimpo monclovita. Lo suyo es dilatar con fuerza cual parturienta primeriza. Francina, gran matrona, le echa una mano, le anima: un empujoncito más, Jefe. En la dilatación, su arma predilecta (no israelí) es el burocratismo. Leo: “El exceso burocrático cuesta 70.000 millones a hogares y empresas”. ¿Qué importa la burocratada? Nada. El caso es dilatar. Y lo dilatará todo hasta el día del Juicio Final. Entonces se someterá al escrutinio del tribunal que presidirá Conde-Pumpido auxiliado por Inmaculada Montalbán, y ante ellos el pecador se acogerá a su Ley de Amnistía. Por si acaso, Francina maniobrará para dilatar la comparecencia hasta el último toque de trompeta de los ángeles.