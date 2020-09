View this post on Instagram

Encuentro que el movimiento #bodypositive a veces puede ser algo tóxico para mí. No me gusta estar obligada a gustarme a cada segundo. No todo mi cuerpo me gusta. No toda mi personalidad me flipa. Hay ratos que no me aguanto ni yo. Hay momentos que me siento una diosa y momentos que me detesto. Soy humana y voy a ratitos como imagino que casi tod@s. Indagando por internet he encontrado un término que creo que es muy positivo y que me define: #bodyneutral se llama. La neutralidad del cuerpo: el cuerpo que tengo que lleva donde quiero, y hace mil cosas por mí. Estoy agradecida por la salud que tengo y lo bien que funciona todo aquí dentro y por fuera también. Pero un brazo es un brazo...no estás obligada a adorarlo, ni a odiarlo tampoco; puede simplemente existir de manera neutral. Me apunto a esta manera de verme sin juicio positivo o negativo. Mi cuerpo es neutral y lo quiero a ratos y a ratos no y eso está bien. Es normal, soy normal y es normal que cambie de opinión. Descubrir #LaNeutralidadDeMiCuerpo ha sido revolucionario para mí, espero que para tí también. Repite conmigo: yo soy Suiza, neutral.🇨🇭