¿Hay otro Borrego en el clan Campos?

Las duras confesiones de la mayor de las hermanas Campos en la revista Lecturas han provocado la ira del ex guardia civil. Muy enfadado por las declaraciones de Carmen Borrego, en las que aseguraba que nunca habrá reconciliación entre Rocío Carrasco y su hija, la ha retado a hablar de asuntos de su pasado que nunca han salido a la luz.

David ha estallado en ‘Sálvame’ y ha soltado una bomba de la que nadie nunca antes se había tenido conocimiento: según su testimonio, las hermanas podrían tener un hermano secreto en Málaga. «¡Que deje de hablar de mi hija, que tiene el culo muy sucio!», decía el malagueño muy alterado.

«Mi hija no ha dicho nada de su madre que se pongan a fregar portales para vivir en Aravaca si quieren-gritaba ya sin control, ante el asombro de sus compañeros- Mi hija no ha hablado de nadie de vosotros. Solo ha dicho que quiere reconciliarse con su madre en privado. Y te digo una cosa: que no le hace falta a mi hija reconciliarse con su madre. ¡Que tiren pa’lante! ¡Que vamos a la guerra!».

«¡Que hable de su separación! ¡Que hable de por qué le dieron al padre la custodia de sus hijos! ¡Que hable de su hermano el de Málaga! ¡Que no me tiren de la lengua, que intentan defender a sus amigas cuando tienen el culo lleno de mierda!», explotaba dirigiéndose a Kike Calleja, gran amigo de las hijas de Teresa Campos.

El comentario sobre la existencia de un posible hermano secreto que viviría en Málaga no ha pasado desapercibido para Paz Padilla que se preguntaba, asombrada: «¿Un hermano? ¿Que le ha salido un ‘brother’?.

Sin control, el padre de Rocío Flores continuó gritándole a Calleja. “No me tires de la lengua que te estás equivocando. Intentas defender a tus amigas cuando tienen el culo lleno de mierda. Ya tiene el sábado para hacer el Viva la vida. Vamos para la guerra. Me han tocado lo que me duele”.

“Estas defendiendo algo que es injustificable, tú y tus amigas. Das cuerda a algo que no tiene sentido. Hay madres que dan la vida por sus hijos. ¿Qué ha hecho mi hija? ¿Y mi hijo?”, ha continuado el ex guardia civil antes de salir de plató para intentar calmarse después del fuerte enfrentamiento.

Mientras Antonio David Flores trataba de calmarse en el exterior del plató, el resto de tertulianos comenzaban a hincar dente al nuevo melón abierto. Paz Padilla seguía con el tema: “¿Ha salido un hermano de Carmen y Terelu en Málaga? ¿De quién? ¿De la madre? Del Padre?”, se ha preguntado. “De la madre no creo”, ha contestado Belén Esteban.

“Teresa (Campos) y su marido estaban separados. Él se quedó en Málaga y no sé lo que hizo allí. Yo he escuchado algo”, ha confesado Jesús Manuel. Mientras que Kike Calleja negaba la existencia de un nuevo miembro del CLAN, asegurando que él “nunca había escuchado nada de eso”.

Lo que no hay duda es que tras esta asombrosa información que dará mucho que hablar en los próximos días, las hermanas Campos van a tener que pronunciarse en Viva la Vida, o quizás lo hagan en alguna de sus revistas de cabecera, como acostumbran.