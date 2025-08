Marlene Mourreau y Roberto Liaño, pillados juntos en Ibiza: ¡nueva pareja sorpresa!

A pocos les extraña ya que cuando llega el verano comienzan a aparecer parejas sorpresa. Aunque sí les ha llamado la atención a todos que los nuevos protagonistas del romance del verano sean Marlene Mourreau y Roberto Liaño, quien fuese marido de Toñi Salazar, integrante de ‘Azúcar Moreno’. Por un lado, el calor altera las hormonas y hace que todos estemos más revolucionados y predispuestos al amor. Pero también se da el caso que con la llegada de la temporada estival, las vacaciones hace que aquellos famosos que escondían sus pasos para que sus nuevos idilios no saliesen a la luz, sean pillados por los paparazzi.

Y eso precisamente parece que es lo que le ha sucedido a la afamada vedette francesa y al exconcursante de ‘Supervivientes’ en 2009. La nueva pareja que ha dejado a todos con la boca abierta en el plató de ‘TardeAR’ han sido pillados con las manos en la masa. Las imágenes que han mostrado desde el programa de Telecinco evidencia que entre ellos hay algo que va más allá de la simple amistad. Pues han mostrado ante la cámara, sin saberlo, que se lo pasan bomba juntos, derrochando complicidad.

Marlene Mourreau y Roberto Liaño, ‘cazados’

La actriz y el cantante han emplazado sus vacaciones en Ibiza. Una elección controvertida, pues si querían mantener su romance alejado de la atención mediática, esta isla es el peor lugar del planeta para hacerlo en los meses de verano. Esta temporada la pitiusa se convierte en el rincón con más famoso por metro cuadrado y, con ello, también acuden a la caza de la noticia del momento infinidad de paparazzi. Es el caso de Sergio Garrido, que ya ha tenido muy buena suerte este verano, como así ha vuelto a compartir con ‘TardeAR’.

El fotógrafo profesional pilló hace unas semanas atrás a Mar Flores haciendo “piececitos” con un joven de unos 35 años. También en Ibiza. Ahora quien ha caído en el objetivo de su cámara ha sido Marlene Monrreau y su nuevo buen amigo, con el que ha derrochado sensualidad, miradas cómplices y mucha diversión en las privilegiadas aguas de la isla pitiusa. Parece todo idílico en el vídeo que ha mostrado el programa, aunque el propio paparazzi ha roto la burbuja de amor y señala que Roberto Liaño no tendría a la francesa como única amiga especial.

Desde hacía un tiempo se venía comentando que el exmarido de Toñi Salazar estaba comenzando algo con la también cantante Sonia Madoc. Ahora se le cruza en su camino Marlene Mourreau, pero Sergio Garrido incluye en el listado a otra mujer: “La semana pasada estaba con una chica y me pidió que no salieran las fotos”. Una persona a la que prefiere no poner nombre, pues fácilmente todos caerían en la cuenta de quién es, al ser “muy famosa en Estados Unidos”. No quería que se viesen sus imágenes con esta misteriosa chica, al igual que tampoco quiso que apareciesen estas con Marlene: “Roberto me ha llamado hoy diciendo que parara estas fotos”. Parece que no le ha hecho demasiado caso esta vez.