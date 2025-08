Alma Bollo y Aguasantas, a la gresca con dardos envenenados y reproches en redes

Aguasantas Vilches estará siempre entroncada con la familia de Raquel Bollo, aunque ya no compartan nada más que el pasado. Mucho ha llovido desde que la joven saliese con Manuel Cortés, en un romance que acaparó todas las miradas. También porque terminaron a malas y ella poniendo de vuelta y media a su suegra y su cuñada, Alma Bollo, y viceversa. Ha copado muchos titulares en sus aventuras contra la familia, así como por su paso por realities de Telecinco, pero ahora continúa la empresa desde las redes sociales, en calidad de influencer.

Alma Cortés Bollo, la hija de la colaboradora, no guarda un buen recuerdo de la que fuese su cuñada. No solo por lo que pasó entre ella y su hermano o los reproches que hizo en público contra su madre, sino especialmente porque después terminó saliendo con uno de sus exnovios. Eso lo entendió como un golpe bajo y una forma de mantenerse siempre en la cresta de la ola en los medios. Y es que fue muy comentado y trajo mucha polémica. Lo mismo ahora que han entrado en una nueva discusión viral, después de que Aguasantas llevase un tiempo con indirectas que han terminado haciendo que Alma estallase.

Alma Bollo y Aguasantas, a la gresca en TikTok

Las excuñadas no se llevan bien. Hasta ahí todo correcto y no tienen necesidad alguna de hacer planes o compartir nada, más allá de un pasado en común y un ex. Pero Aguasantas se resiste a soltar el anzuelo y sigue haciendo alusión a la familia en sus redes sociales, para así mantener el interés del público siempre vivo. Su último enfrentamiento que ha entretenido a los usuarios de TikTok surge tras la publicación de un vídeo de Junquera Cortés. Es la madre de la hija de Manuel Cortés, ya su ex: “Yo, cancelada por salir en televisión en 2014. Ellos hoy haciendo en TikTok como storytime”, escribía en modo de chanza.

Esto ha sentado mal a la hija de Raquel Bollo, que no lo dudó ni un segundo y respondió, primero para quedarse a gusto y después para entretener a sus seguidores con una guerra viral: “Tú tirándome indirectas después de una década, mientras yo sigo bendecida cumpliendo con mis metas”, le respondía. Un mensaje que pronto obtuvo respuesta: “La indirecta era genérica, pero la culpa fue personalizada”, devolvió a modo de zasca.

Así comenzó un partido de tenis de indirectas y dardos envenenados que ha continuado durante varios días. Desde ‘Outdoor’ se han puesto en contacto con Alma Bollo, dándole pie a que se desahogase al fin y pusiese a Aguasantas en su sitio: “O sea, imagínate desde que ella estuvo con mi hermano hasta el día de hoy cuántas cosas han pasado en mi vida, que nada tienen que ver con ella. Pero bueno, al final, como buena oportunista, se agarra a cualquier cosa para seguir ahí. Es lo que lleva haciendo once años”.

Alma Bollo se queja de que Aguasantas se niegue a soltar el hilo que le mantiene unida a la familia y también a la posibilidad de volver a la televisión: “Digo yo que en once años he podido tener malentendidos con otras personas, ¿no? Son once años, tía”. La hermana de Manuel Cortés dice no pensar en absoluto en su día a día en la que fuese novia del cantante y no entiende muy bien por qué sigue tomándola con ella después de tanto tiempo, cuando ambas ya no son las mismas personas que una década atrás por las vivencias que han experimentado: “En este tiempo te has podido encontrar con personas, enfadar, volver, dejar, o sea, imagínate”, concluía. Seguramente tendrá respuesta automática en redes en breve.