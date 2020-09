Meghan Markle, ¿camino a la Casa Blanca?

Meghan Markle se encuentra inmersa en la campaña a favor del voto para las elecciones a la presidencia estadounidense, que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre. Y ahora, según publica Vanity Fair, una fuente cercana a la realeza asegura que la duquesa de Sussex “consideraría seriamente presentarse a la presidencia” si ella y el príncipe Harry “renunciaran a sus títulos”.

Según afirma esa misma fuente a dicha revista, una de las razones por las que Meghan estaba tan interesada en no renunciar a su ciudadanía americana era para tener la opción de entrar en la política. Sin embargo, otras personas que trabajan estrechamente con Meghan niegan estas declaraciones y afirman que no tiene intenciones de hacer carrera en la política: “Aunque no se puede negar que está interesada y comprometida con la política, no tiene ninguna ambición de hacer carrera en la política por sí misma”.

Mientras, los miembros de la realeza británica expresan su preocupación ante esta situación, ya que se espera que la Reina y su familia permanezcan políticamente neutrales en todo momento. El Palacio de Buckingham también se ha distanciado de los comentarios del príncipe Harry diciendo que “el Duque no es un miembro activo de la familia real” y describiendo sus comentarios como “hechos a título personal”.