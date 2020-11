Lydia Bosch padece cáncer de piel

La actriz Lydia Bosch ha compartido a través de su perfil en las redes sociales que padece cáncer de piel, al tiempo que concienciaba a sus seguidores sobre la importancia de hacerse revisiones periódicas y llevar buenos hábitos.

“A través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo», cuenta la actriz en su red social. Asegura tranquila que no es un cáncer peligroso porque no afecta a ningún órgano vital como el melanoma.

“Se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crecen muy lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo El principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol».

«Desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme. Y el efecto acumulativo del sol en mi piel me ha provocado esto», afirmaba en Instagram.