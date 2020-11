Susanna Griso: “La política necesita oxitocina, estrógenos, endorfinas y algo de testosterona, lo justo”

Presidenta de la república de las mañanas -porque reina, no quiere-, Susanna Griso por fin aclara que no tiene nada que ver con el protagonista de «CSI La Vegas». Esa exclusiva bastaría ya para leer esta entrevista, pero hay mucha más tela que cortar. Susanna, prometo preguntarle a un caballero por su cirugía estética; a cambio, usted ¿me contará en «privé» quién le mola del Congreso?

-Antes que nada… ¿Tiene usted algo que ver con Gil Gri-ssom, de «CSI Las Vegas»?

-Siempre he sospechado que el protagonista se inspira en mi hermano. Se parecen mucho, aunque el mío, con una sola «s» y sin «m», es más guapo.

-Cuénteme: esa vena de periodista, ¿de dónde le viene?

-Siempre quise ser espía. De hecho, una de mis cicatrices, la de la rodilla, es porque me daba por espiar a toda la familia en plan Mortadelo y me clavé una aguja en la rótula. Cuatro horas de quirófano me supuso la misión.

-Lo de reina de las mañanas, ¿cómo lo lleva?

-Nunca quise ser reina de nada. Me conformo con una sillita, un micrófono y el mejor equipo de las mañanas. El reino es suyo. Yo solo toco la corneta.

-Dígame, por favor, algo agradable de su «consorte», Ana Rosa Quintana.

-Las maratonianas siempre nos respetamos. Hay que sudar mucho la camiseta todas las mañanas para llegar a la meta. Entrenamiento, pasión y disciplina.

-¿Mira de extranjis qué lleva puesto AR cada mañana?

-Te puedo asegurar que no tengo ni idea. No recuerdo ni lo qué llevaba yo ayer...

-Con los madrugones que se pega, ¿es posible tener vida social, marital... vida?

-La justa. Intento comer con amigos porque las cenas están prohibidas. Pero eso implica renunciar a la siesta.

Susanna Griso, presentadora de ‘Espejo Público’ en Antena 3 / Foto: Roberto Garver

-¿Cómo mantiene el cutis?

-Limpieza de la piel en profundidad, líquidos y cremas. Procuro no tomar el sol.

-¿Algún retoque estético que confesar? ¡Dígame el nombre de su artífice!

-Lo importante es cuidarse siempre. La disciplina. Soy prusiana. No te olvides de hacerle esa misma pregunta a todos los hombres que entrevistes.

-¿La política sería distinta si se le echaran más ovarios de huev*s?

-La política necesita oxitocina, estrógenos, endorfinas y algo de testosterona, solo la justa.

-Dígame el nombre de un político que, aunque jamás votaría, le encuentra un puntito.

-Ni muerta. Conviertes esto en un titular y me persigue hasta la tumba.

-¿Por qué los hombres realmente interesantes no resultan nunca sexys?

-¿De dónde has sacado este axioma? Niego la mayor.

-¿A quién ve más apretado: Pedro Sánchez, Santiago Abascal o Pablo Casado?

-Define apretado.

Susanna Griso sale de trabajar con un arreglo floral, en Madrid (España), a 08 de octubre de 2020. SUSANNA GRISO;TELEVISIÓN;FLORES;CUMPLEAÑOS José Ramón Hernando / Europa Press 08/10/2020

-¿Cómo conoció a su marido?

-En una redacción de radio.

-¿Qué es lo que más le chifla y lo que más le amuerma del amor?

-En el amor, como en la vida, lo mejor es sorprender, improvisar...

-Me salto la dieta: ¿escudella o cocidito madrileño?

-Soy de escudella, cocido, fabada y lentejas. Me encanta la cuchara. Nunca he hecho dieta.

-¿Cóctel o vinito?

-«Pisco sour». Y un buen vino. ¿Por qué hay que escoger?

-¿Cuál es el último culebrón de la prensa rosa que le tiene fascinada?

-Ninguno, la verdad. Leo las revistas compulsivamente cuando voy a la peluquería. Y a veces llego con meses de retraso.

-Hagamos una porra, ¿cuántos meses le da a Melania Trump para divorciarse de Donald?

-La pregunta es: ¿Cómo pudo casarse?

-Dicen que si uno quiere dedicarse al porno, el mejor nombre nace uniendo el de su mascota con el de su calle. ¿Cuál sería el suyo?

-Te puedo dar el nombre de mi mascota pero no el de mi calle. Y Matilda suena poco porno.