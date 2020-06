Omar Montes se confinaría con Susanna Griso

Omar Montes siente predilección por Susanna Griso. Algo que el cantante de reguetón ha confesado en varias ocasiones a diferentes medios e incluso ha podido charlar con ella durante esta cuarentena a través de videollamada en ‘Espejo Público’. Hoy, una vez más, ha intervenido en el programa de Antena3, donde se ha deshecho en elogios y piropos hacia Susana.

Hace tan solo unos días el ex de Chabelita, concedió una entrevista en ‘Los 40’ donde confesó que le gustaría haber pasado la cuarentena junto a Susana Griso “porque me gusta y es muy guapa”, y hoy ha podido confesárselo en directo. "Gracias Omar, qué te voy a decir... vamos, es que me dejas sin palabras, ¡abrumada!”, contestaba Susanna Griso entre risas.

“¿Por qué a la gente le sorprende tanto que digas que quieres pasar el confinamiento conmigo?”, preguntaba la presentadora, a lo que Montes respondía sin tapujos: “No sé... la verdad es que yo soy muy fan tuyo desde hace muchos años. Te llevo viendo por la tele toda la vida y es que me encantas, me pareces una de las mejores presentadoras de este país. Para mí es un halago hablar contigo siempre”.

Un momento muy divertido para los fans del programa, que ha protagonizado “la estrella de Pan Bendito”, que durante esta cuarentena se ha mostrado más solidario y humano que nunca.