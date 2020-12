Toñi Moreno: “Todavía no reconozco mi cuerpo”

Diez meses después del nacimiento de su hija Lola, Toñi Moreno sigue padeciendo las secuelas del postparto. Una niña muy esperada que nació poco antes de iniciarse el confinamiento y con la que se vio encerrada en su casa, junto a la cuidadora de su hija y la hija de ésta.

“Me pensé mucho escribir o no el libro por miedo a las críticas. De repente decir las verdades se ha convertido en una cosa peligrosísima. Te hacen un traje porque dices algo como que no es como te lo imaginabas o que a lo mejor me lo hubiese pensado un poco más. Lo cierto es que es una experiencia dura, pero tiene su recompensa. Yo siempre he sido muy madraza. Lo fui de mis hermanas, lo soy ahora de Lola y también de mi madre, sobre todo desde que falleció mi padre”, afirma Moreno.

“Hay una cosa que nadie habla que es el postparto, todavía no reconozco mi cuerpo, me miro al espejo y no me gusta, y sigo teniendo fuertes dolores de espalda”, afirma Toñi Moreno. “Pero estoy descubriéndome como madre, que es maravilloso, pero a la vez muy duro. No me arrepiento. Es lo mejor que he hecho. Los nueve meses fueron tremendos porque además soy una miedosa al dolor, pero curiosamente, fui al parto feliz porque sabía que se terminaba la angustia”, dice entre risas.

El fallecimiento de su padre marcó un antes y un después en la vida de la escritora. “Maduras de golpe. En esta vida se viene a ser feliz porque no sabes si vas a tener un mañana. Mi padre se fue en dos meses y medio por un cáncer de páncreas. Él no quería morirse y se fue. Yo tengo la obligación de ser feliz, de vivir cada minuto y de ofrecérselo. Pero ahora que soy madre no podría superar la muerte de un hijo. No hay amor superior que el de una madre por sus hijos. No quiero imaginar el dolor que estará sufriendo Ana Obregón”.

Adopción y aborto

“Nunca me planteé la posibilidad de la adopción porque yo podía quedarme embarazada de manera natural. Pero lo habría hecho sin duda si no pudiera. Tuve dos abortos y los asumí con humildad. No lo sentía como una pérdida sino siendo positiva porque en el fondo pensaba que podía quedarme embarazada”.

La presentadora se trasladó hace unos meses a vivir a Sevilla, donde trabaja en Canal Sur, y ante la imposibilidad de pagar su ático en Madrid. Asegura que ha escrito este libro para “todas las mujeres que quieren ser madres, porque tener un buen o un mal embarazo no tiene nada que ver con la edad. Quiero que vean mi verdad”, afirma. Además, explica “cómo cuidarte, cómo alimentarte, qué ejercicios hacer, que es algo que yo no he hecho. Tengo que reconstruir mi cuerpo, me levanto con ciática y con mucho dolor de lumbares. Estoy encantada pero todo esto es muy duro”, concluye