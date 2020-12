Un “cobarde” Rafa Amargo deja plantado al “Deluxe”

El acuerdo parecía seguro, Rafael Amargo necesita dinero y estaba dispuesto a contar su historia en el “Deluxe” previo pago de una jugosa cantidad. Pero algo debió pasar en la tarde de este sábado para que el bailarín se echara atrás y decidiera no aparecer por el plató.

Un plantón en toda regla, fruto, dicen, del miedo a enfrentarse a los incisivos colaboradores, de la falta de valentía para aclarar los puntos más conflictivos ante toda España. Se quedó “escondido”, encerrado a cal y canto, en casa viendo el programa desde el salón, y de cuando en cuando, mandaba mensajes a Patricia, la directora del espacio. Es ella la que nos desvela que “Amargo me dice que tenía miedo, que estaba muy estresado por el estreno de su obra de teatro esa misma tarde, que incluso aparecer en nuestro plató le podría perjudicar judicialmente...”

Y es que, por mucho que proclame su inocencia en esta complicada trama de tráfico de drogas una fuente policial extraoficial de la Comisaría de Policía de la madrileña calle de Leganitos, nos adelanta que “a Rafael Amargo le esperan consecuencias muy negativas, no es tan inocente como dice. Las investigaciones nos lleva a pensar en ese sentido”, lo que contradice la versión del presunto implicado en un turbio asunto que ha ocupado horas de televisión y ríos de tinta en los medios de comunicación en los últimos días.

Ante el cariz acusatorio que derivaba de las declaraciones de algunos de los tertulianos del programa en cuestión, y distintos invitados, la mujer del artista, la argentina Luciana Bongianino, también pidió a Patricia que no se ensañaran con su pareja. Los dos no se perdieron ni un minuto del desarrollo del “Sálvame” y tuvieron que escuchar fuertes acusaciones, y calificativos del talante de “muñeco roto, agresivo, enfermo...”

Una ex amante, Noelia, confesó que “Rafael me agredió, me agarró del cuello delante de un abogado”, y otro ex novio, Klein, le humilló al revelar que “me daba asco hacer el amor con él porque estaba muy dejado”.

Amargo vivió su noche más amarga, vapuleado en la pequeña pantalla y humillado por sus detractores en las redes sociales. El culebrón no ha hecho más que empezar. Y el episodio sabatino contó con ingredientes tan morbosas como chaperos a veinte euros el servicio, aparición de nuevas drogas, como la filipina Sabu, promiscuidad, infidelidades a base de sexo del “aquí te pillo, aquí te mato”, despecho, deudas, alucinaciones, paranoias, orgias, colocones, actuaciones en malas condiciones...

A la vista de las circunstancias, Rafael se enfrenta a un futuro poco esperanzador.