Ana Obregón y Cristina Pedroche; el duelo más esperado en las Campanadas

¿El “efecto Pedroche” o el renacer de Ana Obregón?. La millonaria audiencia de las Campanadas deberá decidir si se toma las uvas con la mujer de David Muñoz o con la madre de Aless Lecquio y su elección marcará quién se lleva el gato al agua en la noche más reñida del año para captar el interés de los telespectadores. Sólo una aparición estelar de Isabel Pantoja en Telecinco dando la “Campanada” en Nochevieja pondría en riesgo la batalla por el mando que este año se la juegan Obregón y Pedroche.

En un año trágico por las cifras de muertes que nos deja la pandemia en España, pocos famosos como Ana Obregón podrían empatizar con la audiencia. Quizás ese fue el motivo por el que los directivos de Televisión Española volvieron a llamar a Ana Obregón para protagonizar junto a Anne Igartiburu la noche de Fin de Año en la televisión pública. No lo hacían desde 2004, cuando la bióloga ejerció por última vez como maestra de ceremonias de la “noche más especial del año” en TVE junto a Ramón García. La primera vez que presentó las uvas fue para despedir 1994, también en la 1, junto al mítico Joaquín Prat.

Pero este año, y a pesar de su profesionalidad, Ana Obregón afronta sus uvas más difíciles. Tras la muerte de su único hijo en 2020 por un cáncer, la bióloga no encuentra motivos para sonreír. Lo que es sin duda una gran oportunidad profesional para retomar su vida laboral tras esta tragedia, se fraguó tras la insistencia de su representante y amiga, Susana Uribarri. La representante dudaba que aceptara el desafío ya que la ex mujer del Conde Lecquio ha ido rechazando, uno a uno, todos los proyectos que le han ido presentando desde que su hijo enfermara en 2018.

“Este año voy a estar en la Puerta del Sol. No puedo asegurar que veáis a la Ana más guapa, pero lo que sí vais a ver es el corazón más bonito, porque estoy trabajando para que se vuelva a unir todo”, decía Ana Obregón en una reciente entrevista en la que confirmaba la noticia. Ella encarna como nadie el renacer tras el duelo de un ser querido, una triste realidad que afecta a millones de hogares españoles tras la pandemia. Como en casa de Ana Obregón, setenta mil sillas se han quedado vacías estas Navidades.

Hace unos días, la bióloga confesaba en su Instagram que estas fechas tan señaladas ya no iban a ser lo mismo sin Aless. La ex pareja del Conde Lecquio no ha tenido fuerzas para celebrar la Nochebuena rodeada de su familia: “Este año no voy a celebrar la Nochebuena. No puedo”, escribía en sus redes sociales. Pero tendrá que sobreponerse para cumplir su compromiso con Televisión Española y despedir el 2020 en directo desde la Puerta del Sol. La bióloga y madre de Aless Lecquio se ha propuesto abandonar el luto para dar la bienvenida al 2021 con un espectacular diseño del modisto Alejandro de Miguel.

Ana, según ha confesado el modisto a Paloma Barrientos, está dispuesta a “darlo todo” a pesar de la tristeza que la embarga. Durante el último mes y con dos modistas en exclusiva a su servicio, De Miguel ha visitado a la presentadora en su casa de La Moraleja para hacerle un vestido a la altura de la ceremonia.

“Va a ser un espectáculo-dice orgulloso el creador del diseño. Estoy muy contento con el trabajo que he hecho y, sobre todo, que Ana confiara en mí...Es un privilegio poder estar con ella y apoyarla en los momentos más difíciles de su vida. Desde que la conozco me ha demostrado su generosidad. Me lo ha puesto muy fácil: iba a su casa porque ella no sale. Me acercaba a La Moraleja para enseñar las telas, mimarla... Está muy triste, pero el 31 lo dará todo y se lo dedicará a las personas que han vivido la pérdida de sus seres queridos. Su hijo Álex le da fuerza”.

Por su parte, Cristina Pedroche, su gran rival en esta lucha por la audiencia, promete volver a sorprender con el diseño que ha elegido para decir adiós al 2020. Es su gran baza para que este año consiga lo que todos denominan el “efecto Pedroche”, la clave del éxito de una mujer que, año tras año, genera tal expectación que consigue el minuto de oro y que los espectadores se queden a ver su vestido: “Para bien o para mal a todo el mundo le genera algo” confiesa Pedroche.

Sin embargo, en este año aciago y triste, Pedroche pretende aparecer con un diseño muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Así se lo desveló a Pablo Motos que la entrevistó en su programa para promocionar su presencia en Antena 3 en la última noche del año. Allí aseguró que “Esta vez será totalmente lo contrario” y que su vestido de este año es “muy cómodo”: “Quizá voy en chándal, quién sabe”.

Con el vestido de este año, Pedroche quiere dar “luz, brillo y esperanza” tras un año “complicado para todos”. Pero siendo más concretos, la de Vallecas explicó, entre risas, que a diferencia de los que ha lucido siempre “No es ajustado, me puedo sentar con él, puedo hacer pis con él y si estuviera comiendo lo que quiera los próximos 8 días entraría en él”.

Y aunque el éxito de Pedroche podría ser tachado de frivolidad, la conocida presentadora también ha vivido de cerca las secuelas de esta pandemia. Su marido, el laureado chef David Muñoz, ha sufrido la crisis que sacude al sector hostelero y ha perdido más de 6 millones de euros por culpa del Covid. El nuevo revés económico y empresarial del chef y su esposa, les ha obligado a cerrar su restaurante StreetXO en Londres, cuatro años después de su inauguración.

Pedroche invirtió dinero en este local, ubicado en uno de los barrios más exclusivos, Mayfair, cuyo alquiler ascendía a 400.000 euros anuales.Todo ello ha llevado a la pareja, que se casó en 2015, a tomar la decisión de iniciar el proceso voluntario de insolvencia y de liquidación, según adelantó ‘Expansión’. Tampoco DiverXo, su mítico restaurante madrileño, es rentable con las restricciones de aforo y horarios, por lo que la pareja no vive su mejor momento económico. Aún así, siguen tan enamorados y unidos como el primer día frente a la adversidad.