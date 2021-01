Las dos veces que murió Tanya Roberts

El pasado lunes, Estados Unidos se despertaba con la falsa noticia del fallecimiento de Tanya Roberts (65 años)tras sufrir un desfallecimiento, el pasado 24 de diciembre, cuando paseaba con sus perros. Desde entonces, la veterana actriz y ex chica Bond permaneció ingresada en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, sin que trascendieran los motivos que habían provocado su desfallecimiento en plena calle. Desde el centro hospitalario se informó que la famosa actriz estaba grave y que necesitaba ventilación mecánica.

La causa de la muerte se conocería poco después en boca de Mike Pingel, su representante de toda la vida: “Una infección del tracto urinario que se extendió a su riñón, vesícula biliar, hígado y luego al torrente sanguíneo”. Pero, apenas unas horas después, el propio hospital se comunicaba con la pareja de la artista y le informaba que Roberts aún estaba viva.

“Esta mañana hacia las 10... el hospital llamó para decir que ella sigue viva, aunque no pinta bien. Con suerte tendremos información. Es desconcertante”, dijo Pingel a The Hollywood Reporter. Así, entre aliviado y desconcertado, explicaba el representante lo ocurrido y desvelaba que fue la pareja de la actriz, Lance O´Brien, quien creyendo que ésta había fallecido le habría encomendado transmitir la triste noticia el domingo por la noche. Pero Tanya no estaba muerta, simplemente estaba dormida.

Aún más sorprendente fue que el propio novio se enterara de que Tanya no estaba muerta cuando concedía una entrevista al programa “Inside Edition” de la CBS. En pleno directo le comunicaban que su pareja estaba viva y así lo comunicaba a la millonaria audiencia: “¿Ahora me decís que está viva?”, preguntaba a su interlocutor al teléfono. “Oh, gracias a Dios (...). El hospital me dice que está viva. Me llaman de la unidad de cuidados intensivos”, explica llorando al periodista.Pero la alegría de la familia de la veterana actriz, sin embargo, iba a durar poco. Menos de 48 horas después, la actriz fallecía a los 65 años.

Ex chica Bond y “Ángel de Charlie”, Tanya Roberts estaba retirada de la pantalla desde 2005.

Nacida como Victoria Leigh Blum, Roberts comenzó su carrera como modelo antes de hacerse mundialmente conocida gracias a sus papeles en televisión y en el cine. Fue protagonista en filmes como “The Beastmaster” y “Sheena: Queen of the Jungle” y en famosos programas de televisión como “Fantasy Island” y “The Love Boat”. Participó en la última temporada de la icónica serie los “Ángeles de Charlie” y, ese mismo año, en 1985, interpretó a la geóloga Stacey Sutton en “Panorama para matar”, junto a Roger Moore en su última actuación como James Bond y la mítica cantante Grace Jones.

Tuvo una gran popularidad gracias a su papel como Midge, la madre boba de Donna Pinciotti, en “That 70s Show” pero abandonó todo para cuidar de su marido cuando éste enfermó y que terminaría falleciendo el 15 de junio de 2006, tras 32 años de matrimonio. Su última aparición en pantalla fue en 2005 en la serie de televisión “Barbershop”.