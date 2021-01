Sexo, mentiras y desintoxicación, el tormentoso destino de Tiger Woods

Fue en 2009, cuando ante la opinión pública el destino y la imagen del campeón de golf Tiger Woods se hundía en lo más profundo. Tenía 34 años y estaba casado con Elin Nordegren, una modelo sueca de 29 años que conoció en 2001 en un campeonato de golf en Inglaterra a través de amigos en común.

Tiger Woods y Elin Nordegren

El día anterior al Día de Acción de Gracias, su esposa y madre de sus dos hijos descubrieron un artículo sobre la “nueva novia” del deportista en las columnas del National Enquirer . Elin revisa el teléfono de su marido y confirma las sospechas: está teniendo una aventura con Rachel Uchitel, gerente de un club nocturno. Diez años después, la ex amante de Tiger Woods ha decidido romper su silencio sobre su aventura y participará en una serie documental, con dos episodios, titulada “Tiger”, y que se transmitirá por HBO a partir del 10 de enero. Según ha comunicado el canal, el documental explorará “el ascenso, la caída y la redención del icono mundial.

“Sentí la necesidad de romper mis cadenas”

Rachel Uchitel, la mujer detrás del escándalo sexual que alteró para siempre el mundo de Tiger Woods, romperá el silencio por primera vez”, se puede leer en la web de HBO. “Al final, sentí que la gente se estaba engañando conmigo después de los últimos diez años y todo lo que salió sobre el escándalo”, ha señalado Uchitel ante el micrófono de Heather McDonald’s. “En un momento, sentí la necesidad de romper mis cadenas y descubrir cómo era tener voz“. Cansada de la etiqueta que le habían adjudicado, Uchitel asegura que era “más difícil para una mujer” escapar de las consecuencias del escándalo. “Tiger puede ganar premios y ganar torneos. Puede experimentar y recuperarse de contratiempos, y la gente siempre quiere animarlo. Pero las mujeres no tenemos esa oportunidad, no solo con él sino con cualquier escándalo, y eso no es justo”.

La cama del “Tigre”

Cuando descubre la aventura de su marido en 2005, Elin Nordegren se siente furiosa. Ella lo persigue desde su casa en Wyndemere, Florida - la historia dice que rompe algunas ventanas de su Cadillac negro con un pesado hierro 7-. Tienen dos hijos, Sam, que entonces tenía 2 años, y Charlie, que es un bebé.

Unas semanas más tarde, se publica en “E!” online que a Rachel Uchitel le iban a pagar un millón de dólares por no celebrar una rueda de prensa en la que debía confirmar su romance con el jugador. Pero, oficialmente, lo cancela por “circunstancias imprevistas”. Siguieron varios meses de escándalo estrepitoso: Uchitel no era la única mujer que había compartido la cama con Tiger. .Joslyn James, actriz porno, Mindy Lawton, camarera de un restaurante, Raychel Coudriet, hija de un vecino... La lista de asuntos extramatrimoniales que mantiene el golfista crece día a día.

Irresponsable y egoísta

Durante dos meses, la prensa persigue al jugador acaparando titulares por su vida personal y su declive profesional. Tiger, acorralado, termina yendo a una clínica especializada en adicción al sexo, en Hattiesburg, Mississippi, donde se somete a una rehabilitación de 45 días. Muchos de sus patrocinadores comienzan a romper sus contratos con el golfista por “irresponsable y egoísta”.

En 2010, Tiger Woods y Elin firman el divorcio y anuncia su retirada de los campos de golf. No vuelve a aparecer hasta tres meses después pero no consigue ninguna victoria.

En 2013, Tiger Woods fue nuevamente coronado como el número 1 del mundo. Pero su meteórico ascenso se topa con un gran obstáculo: debilitado físicamente, acumula reveses deportivos y preocupado por su fragilidad psíquica. Ausente de las temporadas 2016 y 2017, la leyenda caída se quedó dormida al volante de su automóvil en mayo de 2017, en una carretera de Florida, tras haber consumido un cóctel de drogas y antidepresivos. La policía lo arresta de inmediato.

El campeón busca una relación estable

Un año después, Tiger Woods parece presentarse como un hombre nuevo. Ha aprendido de sus errores tanto a nivel profesional como emocional y comienza a salir con la ex campeona mundial de esquí Lindsey Vonn, en 2015, aunque finalmente encuentra una relación más estable en los brazos de Erica Herman, gerente del restaurante, The Woods, Florida.

Desde entonces, el “Tigre” parece haber tomado las riendas de su carrera. El estadounidense ganó el Masters en Augusta, en Estados Unidos, el 14 de abril de 2018.