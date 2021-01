Isabel Gemio toca fondo y paga cara su afrenta a Maria Teresa Campos

El cara a cara entre las dos presentadoras en el canal recién estrenado de Isabel Gemio en Youtube le ha costado caro a la extremeña. Maria Teresa Campos no ha dudado en azuzar la polémica tras la tensa entrevista y, sorprendentemente, ha encontrado todo tipo de apoyo en sus reproches a la ex mujer de Nilo Manrique. Desde el programa Sálvame, uno de los mas críticos con el clan Campos, se ha abierto la veda contra la que fuera una de las más cotizadas presentadoras de televisión a quién son muchos los que no perdonan las afrentas que les hiciera en el pasado.

La acusan de mala compañera, prepotente, déspota, caprichosa y altiva recordando cómo, en su época dorada en televisión o en la radio, pisoteó a sus colegas y empleados . Ahora cuando el éxito que obtuvo en programas como “Sorpresa, sorpresa” ya es sólo un vago recuerdo, a la Gemio le salen enemigos como setas. Fue una de las presentadoras mejores pagadas de la época pero no dejó un buen recuerdo en los platós de televisión ni entre los trabajadores, compañeros ni ejecutivos.

Lydia Lozano: “A Isabel Gemio le encanta la polémica y se mueve muy bien en el barro”

En la guerra entre Campos y Gemio se han posicionado las caras más conocidas de la televisión evidenciando que, entre sus colegas, Gemio tiene más damnificados que amigos. Entre los primeros destacan las críticas de Jorge Javier Vázquez, Mila Ximénez o Lydia Lozano, que no han tardado en pronunciarse para dejar en evidencia a la locutora extremeña.

Un momento de la entrevista de Isabel Gemio a María Teresa Campos en el canal de Youtube de la primera

Así, Lydia Lozano, no se ha mordido la lengua y ha arremetido duramente contra una presentadora a la que “le encanta montar pollos”. Según la colaboradora canaria “Que no me venga a decir que sus seguidores están destrozados porque le critican. Le encanta la polémica y se mueve muy bien en el barro”.

“Todavía no me siento fuerte, no estoy curada, pero quizás algún día me atreva, si reúno todo lo que durante tantos años algunas personas han dicho sobre mí, a lo mejor pueda hacer algo, ya veremos. A estas alturas de mi vida tengo muy claro lo que realmente vale la pena”, avanza Gemio, en una clara amenaza de interponer acciones legales contra los que la critican y vilipendian.

Jorge Javier Vázquez, una de cal y otra de arena a su homóloga Gemio

El presentador de Sálvame también ha tenido problemas con Isabel Gemio. Tras desvelar que los problemas entre ambos comenzaron cuando presentaba “Aquí hay tomate” se mostró muy crítico con la forma en que la comunicadora ha gestionado su carrera televisiva.

“Se enfadó muchísimo cuando dijimos en el programa el nombre de su hijo, el que tiene el problema de salud, que entonces estaba ingresado. Hicimos una conexión en directo desde el hospital y la reportera dijo el nombre del niño. Hasta entonces, no se había dicho y ella se enfadó mucho. Y seguro que con toda la razón del mundo”, comenzó explicando Jorge.

Jorge Javier Vázquez

Pero aunque se mostró, en un principio comprensivo con Gemio, defendió el trabajo realizado por sus compañeros del “Tomate”: “Y desde aquí, fuera de lo que tengamos ella y yo, tiene que saber que la idea del programa jamás fue hacer daño a sabiendas...”.

Pero el desencuentro entre ambos comunicadores continuó sin tregua. En 2014, y tras los ataques de la locutora desde su programa de radio a Sálvame, Vázquez estallaba contra ella y le declaraba la guerra: “¡Ya está bien lo de esta señora!”, dijo entonces el presentador. “Es una persona que se ha beneficiado del silencio de los demás y de la buena educación de los demás, porque si la gente supiera cómo es en realidad Isabel Gemio, sería mucho más terrible”, declaró enfadado. “Yo no quiero que cambie mi relación con ella,-dijo- quiero que vaya a peor. En este paraíso no hay sitio para los dos”.

El apodo por el que se conoce a Gemio en su pueblo: Paca ‘La Brava’,

Fue Jorge Javier quien reveló el mote por el que se conocía a la presentadora en su pueblo natal, “Paca, la brava”, ya que su verdadero nombre es Francisca Isabel. El presentador cree que lo ocurrido con Isabel era previsible ya que está recogiendo lo que ha sembrado. “Siempre se acaba pagando de una manera u otra la manera en la que tú te has portado con los demás” porque, según el presentador, el mundo de la televisión “No es tan grande, es como un país muy pequeñito”.

Tras reflexionar estos días sobre la polémica que afecta a Maria Teresa Campos e Isabel Gemio, y cómo ambas han gestionado sus carreras, la conclusión del presentador estrella de Telecinco no ha podido ser más clara y dura:” Creo que Isabel es el ejemplo de cómo yo no quiero acabar en esta profesión».

Mila Ximénez sobre Gemio: “ya no engaña a nadie”.

La que tampoco se ha quedado callada es Mila Ximénez quien, desde su blog de Lecturas, arremete duramente contra Isabel Gemio y confiesa que, hace años, se vio en una ‘encerrona’ similar’ a la que ha vivido María Teresa Campos.

Mila Ximénez en 'Sálvame Deluxe'

Mila rescata en el último número de Lecturas uno de los momentos más tensos y desagradables que ha vivido en un plató junto a la periodista. Según la colaboradora de Lecturas, Gemio es muy diferente a la imagen que transmite en televisión ya que “apuñala sin piedad”. Con respecto a la polémica entrevista que le ha realizado a Maria Teresa Campos, Mila sentencia: “Me ha parecido una carnicería innecesaria”, y apoya “la razonable reacción de la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego”.