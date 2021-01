Teresa Campos lanza un durísimo mensaje a Isabel Gemio

Duelo de egos, ahora le toca el turno a María Teresa Campos, que se cierra en banda a solucionar su enfrentamiento con Isabel Gemio, cuando lo más sencillo sería solventar sus diferencias con una simple llamada telefónica. Pero la casi octogenaria periodista no quiere saber nada de su compañera de profesión. Es más, lanza un durísimo mensaje contra Isabel: “No quiero saber nada de ella, que no me llame porque no pienso contestarla”. Y no parece haber vuelta atrás.

Soberbia pura y dura, porque Gemio le ha tendido un puente a la reconciliación con un mensaje en las redes sociales. Ni caso. Teresa ignora a su “contrincante”. Nunca fueron amigas, a pesar de que algunos tertulianos de programas de televisión indiquen lo contrario, compañeras sí, pero la amistad brilla por su ausencia.

No estamos hablando de celos profesionales, las dos siempre se movieron en campos distintos, ni tan siquiera eso. Pero se parecen en el carácter intransigente. O te posicionas a su lado o en contra, no existe un término medio.